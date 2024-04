Sabesp é autorizada a reajustar tarifas em 6,4469%

(Reuters) - A companhia de saneamento Sabesp informou nesta segunda-feira que a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) autorizou um reajuste tarifário de 6,4469% em relação aos valores atualmente em vigor, conforme fato relevante ao mercado.

O reajuste foi autorizado juntamente com a divulgação de uma nota técnica, disse a Sabesp, acrescentando que a deliberação com as novas tabelas tarifárias será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e passará a vigorar a partir de 10 de maio de 2024.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)