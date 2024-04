Reinaldo: Parlamentares endossam delinquência política ao apoiar Musk

O colunista Reinaldo Azevedo afirmou no Olha Aqui! desta segunda (8) que parlamentares endossam uma delinquência política ao apoiar a campanha do dono da plataforma X, Elon Musk, contra o estado brasileiro. Um manifesto com apoio inclusive do partido Novo em favor do bilionário e contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), surgiu depois de ele determinar a abertura de inquérito para apurar a conduta do empresário estrangeiro em questões nacionais.

Temos parlamentares brasileiros pedindo o impeachment de um ministro brasileiro e endossando a campanha de um empresário contra o Estado brasileiro. Não me surpreende. É bom que as pessoas coloquem sua assinatura nesse tipo de delinquência política. Você pode discordar do Moraes, agora, endossar uma campanha internacional de um empresário contra uma autoridade, sendo que existe um espaço aqui dentro para recorrer? Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo ressaltou que não se surpreende com o envolvimento do partido Novo.

Não me surpreende que o Novo esteja nessa. Eles querem ver se por esse caminho conseguem ressuscitar a elegibilidade de Jair Bolsonaro. A desestabilização que essa gente provoca na democracia não vai acabar tão cedo. Muita gente se irrita, porque eu digo que são dois campos, o da democracia e o da não democracia. E quando coloca o Lula no campo da democracia e Bolsonaro no da não democracia vem alguém dizer que tem que haver uma polarização. Não tem que ficar na polarização Lula x Bolsonaro, tem que reconhecer quem está no campo da democracia e quem não está. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Passou a circular no Brasil a tese delinquente de que pode existir no país um bolsonarismo moderado. Bolsonarismo moderado é sopa de cabeça de bacalhau. Não existe bolsonarismo moderado. Bolsonarismo é bolsonarismo. Por natureza, não reconhece as instituições. Por natureza, acredita que elas podem ser atropeladas. Por natureza, sobrepõe a vontade de seus militantes aos limites da lei. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

O Olha Aqui! vai ao ar às segundas, quartas e quintas, às 13h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja abaixo o programa na íntegra: