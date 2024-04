Região italiana se candidata para receber etapas da Vuelta

TURIM, 8 ABR (ANSA) - A região de Piemonte, na Itália, se candidatou para receber algumas etapas da Vuelta, na Espanha, uma das principais competições de ciclismo no mundo.

A ideia das autoridades piemontesas, região italiana que já foi palco do Tour de France, é sediar pelo menos quatro etapas da prestigiada competição em agosto de 2025.

"Somos a casa do ciclismo e dos grandes eventos. Esta seria mais um ato de prestígio que demonstra tudo isso. Sediar a Vuelta seria a consagração de um trabalho meticuloso que temos realizado nos últimos anos, que fez com que a nossa região se tornasse a capital internacional do ciclismo", disse o governador do Piemonte, Alberto Cirio.

Para atrair o megaevento espanhol, a região ofereceu as etapas de Venaria-Novara, Cherasco-Alba, San Maurizio Canavese-Seres e Bussoleno, que poderá receber a última largada em território italiano.

Caso a proposta de Piemonte receba o sinal verde dos organizadores da Vuelta, será a primeira vez que a Itália sediará provas da competição ibérica. Até o momento, Portugal (1997), Holanda (2009 e 2022) e França (2017) foram os únicos países estrangeiros que já tiveram etapas do evento esportivo.

A Itália já foi campeã seis vezes da Vuelta, sendo a quarta nação com triunfos, atrás somente de Espanha (32), França (9) e Bélgica (8). O último título foi com Fabio Aru, em 2015. (ANSA).

