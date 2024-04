Protesto contra Otan no sul da Itália é marcado por confrontos

NÁPOLES, 8 ABR (ANSA) - Diversos estudantes entraram em confronto com as forças policias de Nápoles, no sul da Itália, durante um protesto contra a Organização do Tratado da Aliança Norte (Otan) e pró-Palestina.

Segundo as autoridades locais, os jovens tentaram atravessar o cordão de segurança em frente ao teatro San Carlo, a casa de ópera mais antiga do mundo, com o objetivo de protestar contra o concerto marcado para celebrar o 75º aniversário da aliança militar.

Durante os confrontos, no final da Via Toledo, no centro histórico da cidade portuária, a polícia usou cassetetes para deter os manifestantes. Três jovens, com os rostos ensanguentados, fugiram por um beco.

Já os estudantes restantes, carregando faixas e bandeiras contra a Otan, gritaram as razões da manifestação em um megafone em frente ao local da cerimônia.

"Estamos entregando o antigo teatro de Nápoles, o San Carlo, à Otan que há anos bombardeia o mundo", diz um dos jovens.

O protesto ocorreu em uma área do centro lotada de turistas, que em sua maioria passa pela Via Toledo para chegar à Piazza Plebiscito. A polícia bloqueou todos os acessos à área de San Carlo, com cordões de homens e vans. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.