Presidente do JPMorgan elogia poder dos EUA em carta a investidores

Por Nupur Anand

NOVA YORK (Reuters) - Jamie Dimon, presidente-executivo do JPMorgan Chase, saudou a liderança e o poder econômico dos Estados Unidos em uma carta anual aos acionistas nesta segunda-feira que invoca "liberdade e justiça para todos".

Dimon, que dirige o maior banco dos EUA, ressaltou a importância do poderio militar do país - e seu apoio à Ucrânia - juntamente com sua força econômica, na carta que é amplamente lida por investidores. As recomendações de políticas públicas foram responsáveis por cerca de um quarto do documento, uma parcela maior do que no ano passado.

"Até mesmo os Estados Unidos, a nação mais próspera do planeta, com seus vastos recursos, precisa concentrar seus recursos nas tarefas complexas e difíceis que estão por vir", escreveu o presidente do JPMorgan.

Dimon, que assumiu as rédeas do banco em 2006, faz parte de um grupo de presidentes de bancos cujos nomes foram divulgados para cargos econômicos importantes no governo. O Wall Street Journal informou na semana passada que aliados do ex-presidente dos EUA Donald Trump estavam considerando executivos sênior de Wall Street, incluindo Dimon, para o cargo de secretário do Tesouro.

O JPMorgan se recusou a comentar a especulação e já havia dito anteriormente que Dimon não tem planos de concorrer a um cargo público.

Na arena doméstica, Dimon citou o aumento da diferença salarial que levou ao "desgaste do sonho americano" e fez com que alguns norte-americanos se sentissem deixados para trás enquanto outros se tornaram mais ricos. O executivo recomendou melhorar a educação e aumentar os benefícios fiscais para trabalhadores de baixa renda.

O bilionário presidente-executivo recebeu um aumento de 4% em sua remuneração em 2023, para 36 milhões de dólares, depois que o JPMorgan obteve um lucro anual recorde.

Em relação à política externa, Dimon defendeu que os EUA assinem mais acordos comerciais e disse que o país deveria adotar uma postura rígida com a China, sem deixar de se envolver.

A carta do presidente-executivo também inclui uma coluna reimpressa escrita pelo ex-senador americano George McGovern em 1992, um dos principais liberais democratas cuja posição contra a Guerra do Vietnã lhe custou a corrida presidencial de 1972 contra o republicano Richard Nixon.

O artigo, intitulado "A Politician's Dream Is a Businessman's Nightmare" (O sonho de um político é o pesadelo de um empresário), discute os desafios de administrar uma pequena empresa e o papel do governo no incentivo ao crescimento econômico.

Em outra ocasião, Dimon reiterou sua oposição às regras mais rígidas de capital bancário propostas pelos órgãos reguladores dos EUA. Para o executivo, o projeto de regulamentação pode tornar os mercados menos transparentes e prejudicar os consumidores, tornando o crédito mais caro. Ele também pediu regras mais simples e melhor colaboração entre os bancos e os órgãos reguladores.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse no mês passado que os órgãos reguladores farão mudanças significativas no plano polêmico.

Dimon também defendeu mais aprovações de fusões em um momento em que os bancos estão enfrentando uma maior concorrência de fintechs e empresas de crédito de capital privado.

"Os bancos devem ter permissão para seguir suas estratégias individuais, incluindo fusões e aquisições, conforme acharem adequado", disse Dimon.

A consolidação bancária entrou em foco depois que três bancos regionais dos Estados Unidos faliram no ano passado, espalhando a turbulência pelo setor. O JPMorgan comprou um dos bancos falidos, o First Republic, no ano passado.

Separadamente, Dimon manteve sua opinião de que a inflação poderia ser mais persistente do que os mercados esperam, levando as taxas de juros a permanecerem mais altas.

"Apesar do cenário instável, incluindo a turbulência dos bancos regionais no ano passado, a economia dos EUA continua a ser resistente, com os consumidores ainda gastando, e os mercados atualmente esperam uma aterrissagem suave da economia", escreveu ele.

Ainda assim, ele citou os gastos do governo dos EUA, o aperto quantitativo e as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio como fatores potencialmente perturbadores.

"Essas forças significativas e, de certa forma, sem precedentes, nos fazem permanecer cautelosos", escreveu Dimon.