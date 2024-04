Prédio de 16 andares é evacuado e interditado por risco de queda em MG

Um edifício de 16 andares foi evacuado devido ao risco de queda em Montes Claros (MG) na tarde desta segunda-feira (8).

O que aconteceu

O prédio foi completamente esvaziado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, parte da estrutura do prédio caiu após um estrondo. A causa ainda não foi identificada.

Entorno do edifício está interditado. O prédio fica na rua Cassimiro de Abreu, no Jardim São Luiz. Todas as residências em um raio de 60 metros foram isoladas e evacuadas, informou o capitão Lauro Fonseca, do Corpo de Bombeiros, ao UOL.

Não há previsão de liberação do local. "Estamos aguardando avaliação da estrutura pela engenharia da construtora e defesa civil para definir novas ações", acrescentou o capitão dos bombeiros. Mais cedo, o chefe da Defesa Civil explicou que os moradores serão remanejados até que se tenha um laudo conclusivo por parte da construtora, da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

Edifício está com pilar comprometido. A estrutura está com a ferragem exposta e sinais de rompimento de algumas barras, segundo o Corpo de Bombeiros. Além disso, lateral do prédio apresenta sinais de flambagem, ou seja, está se curvando.

Bombeiros esvaziam caixas d'água para diminuir o peso. A reserva técnica de incêndio do prédio também está sendo drenada. O acumulado seria de aproximadamente 50 mil litros de água, segundo a corporação.

O UOL tenta contato com a Prefeitura de Montes Claros e com a Defesa Civil municipal, para informações sobre vistorias e outros detalhes do prédio. Caso tenha retorno, esta nota será atualizada.