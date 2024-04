Petróleo cai com nova rodada de negociações para cessar-fogo no Oriente Médio

Por Shariq Khan

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira, encerrando uma sequência de várias sessões de alta, depois que Israel reduziu suas tropas no sul de Gaza e iniciou uma nova rodada de negociações de cessar-fogo com o Hamas.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram 0,79 dólar, ou 0,9%, fechando em 90,38 dólares por barril, e o petróleo bruto WTI dos EUA fechou em queda de 0,48 dólar, ou 0,6%, em 86,43 dólares. Foi a primeira queda em cinco sessões para o Brent e a primeira em sete para o WTI.

Israel e o Hamas iniciaram uma nova rodada de negociações de cessar-fogo em Gaza no domingo, mas uma autoridade do Hamas disse que as negociações permaneceram em um impasse. Ambos os índices de referência caíram mais de 2 dólares durante a sessão, com investidores concentrando-se na decisão de Israel de retirar mais soldados do sul de Gaza.

A decisão de Israel "reduziu um pouco o prêmio de risco geopolítico", disse Giovanni Staunovo, analista do UBS.

Também pesaram sobre os preços do petróleo as expectativas de que os estoques de petróleo bruto dos EUA provavelmente aumentaram na semana passada, disse Staunovo.

Os preços de referência do petróleo bruto recuperraram terreno em relação aos menores níveis da sessão depois que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que uma data foi definida para a invasão de Rafah, indicando que o conflito está longe de ser resolvido, disse Andrew Lipow, presidente da Lipow Oil Associates.