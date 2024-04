Partido de oposição da Polônia, PiS recebe mais votos nas eleições locais

VARSÓVIA (Reuters) - O partido nacionalista de oposição Lei e Justiça (PiS) venceu o voto popular nas eleições locais da Polônia, segundo os resultados finais nesta segunda-feira, um revés às ambições do primeiro-ministro, Donald Tusk, de consolidar seu controle do poder.

Embora Tusk não tenha sido bem-sucedido em liderar sua Coalizão Cívica (KO) ao primeiro lugar na eleição de maneira independente aos seus parceiros de aliança governista, controlará mais conselhos regionais que o PiS.

O pleito foi observado de perto em Bruxelas, antes das eleições para o Parlamento Europeu em junho, nas quais as pesquisas de opinião ao redor da Europa sugerem que a direita populista terá um bom desempenho.

O PiS obteve a maior fatia dos votos, com 34,27%, de acordo com os resultados finais da comissão eleitoral, e agora controla sete dos 16 conselhos regionais.

A KO, maior grupo da aliança governista, teve 30,59% dos votos, mas controlará nove conselhos regionais.

A liderança do PiS na participação dos votos foi maior do que a prevista em pesquisa de boca de urna no domingo. No entanto, os três grupos da coalizão governista conquistaram mais de 50% dos votos combinados.

(Reportagem de Alan Charlish)

((Tradução Redação São Paulo)) REUTERS AC