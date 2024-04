Abriu consultório simples; hoje tem 'hospitais do dente' e fatura R$ 160 mi

Assim que se formou em odontologia, Cristiano Demartini, 33, abriu em 2013, com dois amigos, um consultório simples, com apenas duas cadeiras usadas e chão de madeira, em Palmeira das Missões (RS). Em 2020, começaram a vender franquias. Hoje, a OdontoTop Hospital do Dente tem 48 clínicas em operação. O faturamento foi de R$ 160 milhões, em 2023.

Ajudava os pais na plantação

Demartini é filho de um casal de agricultores. Até os 18 anos, ele ajudava os pais na plantação de milho e feijão e na criação de gado de leite, em Caibi (SC). Mas nunca deixou de estudar. "Meus pais sempre desejaram que eu pudesse estudar, e o fato de estar na roça nunca foi um empecilho para isso acontecer", declara.

Aos 18 anos, ele começou a cursar odontologia na Unochapecó, em Chapecó (SC). "Sempre fui muito ativo durante todo o curso, participando do diretório acadêmico, ligas acadêmicas e desenvolvendo projetos como bolsista no contraturno. Isso me possibilitou sair da graduação com uma visão muito clara do mercado que encontraria pela frente", afirma.

Ao se formar, em 2013, abriu o primeiro consultório e continuou estudando. Ele fez especialização em implantodontia e endodontia. "Sempre busquei o aperfeiçoamento, realizando cursos na área em que atuava e também alguns voltados para gestão, como o Programa de Gestão e Vivências Empresariais, da FGV [Fundação Getulio Vargas]", disse.

Abriu consultório popular

Em 2013, ele e mais dois amigos abriram um consultório, em Palmeira das Missões (RS). Na placa, havia a inscrição: "Cirurgiões dentistas" (o nome OdontoTop Hospital do Dente só foi adotado em 2015). Rafael Tortora e Lucas Fernando Perin, os dois amigos, são sócios até hoje na empresa.

O local era simples, com duas cadeiras usadas, chão de madeira e sem ar-condicionado. O consultório atendia pacientes das classes C e D. "Ali percebemos que o que nos destacaria seria o atendimento bem feito. Mesmo sem estrutura, o consultório lotava", diz. O valor investido não foi revelado.

Até 2020, a rede OdontoTop chegou a ter 12 consultórios próprios e nove sócios. "Nessa época, tínhamos muitos bons profissionais, mas faltavam processos que garantissem uma expansão mais rápida. Portanto, havia mercado para criar um modelo de negócio promissor. Decidimos, então, formatar para franquias", afirma.

Franquia custa quase R$ 1 milhão

Em 2020, o negócio foi formatado para franquias. Hoje, a rede tem 48 hospitais em operação. A meta é ter 70 unidades em funcionamento até o final do ano. No total, a rede tem mais de 500 dentistas.

O modelo de negócio é loja de rua. São três formatos, de acordo com o tamanho da cidade: master (para cidades de 15 mil a 25 mil habitantes), master plus (para cidades de 25 mil a 50 mil habitantes) e select (para cidades a partir de 50 mil habitantes). O investimento inicial é a partir de R$ 937,9 mil, e o faturamento médio mensal, de R$ 300 mil.

Todas as unidades da OdontoTop Hospital do Dente oferecem os mesmos procedimentos. São implantes, próteses, clareamento, limpeza dental, facetas dentárias e radiografia bucal, entre outros. O espaço tem ainda equipamentos como tomógrafos, scanner e raio-x panorâmico, além de centro cirúrgico.

O carro-chefe são as cirurgias (reabilitação com implantes), as facetas de porcelana e os aparelhos ortodônticos. A empresa tem também uma marca própria de alinhadores: a OdontoTop Aline. O público das clínicas vem das classes B e C. O Conselho Federal de Odontologia proíbe os dentistas de fazer a divulgação dos preços de seus serviços.

O faturamento da empresa foi de R$ 160 milhões em 2023. O lucro não foi divulgado.

Neste ano, a empresa se transformou no Grupo OdontoTop. São duas empresas: a OdontoTop Hospital do Dente e a Conlaser Estética, fundada em 2023. A sede fica em Maravilha (SC).

Academia para treinar franqueados

Para fazer treinamentos e capacitações, a empresa mantém a OdontoTop Academy dentro da sede, em Maravilha. É um centro de treinamento para franqueados e funcionários. São aulas presenciais e online. A empresa também desenvolveu um aplicativo próprio com conteúdo gratuito para os clientes, com foco na saúde bucal.

