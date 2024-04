Nvidia é processada por violação de marca registrada por software "Modulus"

Por Blake Brittain

(Reuters) - A fabricante de chips Nvidia foi processada por violação de marca registrada no tribunal federal do Texas, nos Estados Unidos, pela empresa de tecnologia financeira Modulus Financial Engineering devido ao seu software de inteligência artificial (IA) chamado Modulus.

A Modulus Financial solicitou na sexta-feira ao tribunal que forçasse a Nvidia a deixar de usar o nome Modulus, o que, segundo a companhia, causaria confusão aos consumidores com seu próprio software ligado à IA.

Um porta-voz da Nvidia se recusou a comentar sobre o processo nesta segunda-feira. O presidente-executivo da Modulus Financial, Richard Gardner, disse em comunicado que o processo é "um passo necessário para proteger nossa marca, que é o resultado de décadas de trabalho árduo e investimento".

A Modulus Financial fornece software financeiro para empresas como JPMorgan Chase, Bank of America e Goldman Sachs desde 1997, de acordo com seu site. O processo afirma que a empresa "se tornou amplamente reconhecida por sua liderança e inovação -- inclusive no campo de IA" -- e incorpora essa tecnologia em seu software.

O software Modulus, da Nvidia, é uma estrutura de código aberto para desenvolver modelos de aprendizado de máquina para sistemas de IA. A Nvidia mudou o nome do software de SimNet para Modulus em 2021. A Modulus Financial disse que o novo nome infringe suas marcas registradas "Modulus" e "Modulus AI".

A Modulus Financial solicitou ao tribunal uma quantia não especificada de indenização por danos, além de uma determinação exigindo que a Nvidia pare de usar o nome "Modulus".

(Reportagem de Blake Brittain em Washington)