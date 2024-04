Nubank obtém financiamento de US$150 mi para operação na Colômbia

SÃO PAULO (Reuters) - O Nubank tomou um empréstimo de 150 milhões de dólares da Corporação Financeira dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional para sua operação na Colômbia, que será destinado a expandir sua base de clientes e seu portfólio de serviços financeiros, informou o banco digital nesta segunda-feira.

O empréstimo fortalece o compromisso de longo prazo do Nubank na subsidiária colombiana, que inclui outros 330 milhões de dólares em investimentos de capital feitos desde 2021 - que devem ultrapassar 500 milhões de dólares nos próximos dois anos, segundo a plataforma financeira.

"Com os recursos deste empréstimo, o Nu Colômbia vai continuar trabalhando para alcançar mais colombianos e expandir seu portfólio", afirmou o Nubank em comunicado.

O valor se soma ao empréstimo obtido com a International Finance Corporation (IFC), braço do Banco Mundial, no ano passado, de cerca de 265 milhões de dólares.

De acordo com o Nubank, a operação do banco digital na Colômbia já alcança todas as províncias no país e 92% dos municípios, com mais de 800 mil clientes até o fim de 2023.

"Este empréstimo reflete a confiança de instituições globalmente relevantes em nosso modelo de negócios, na força de nossa operação e de nossa equipe, e no progresso que fizemos em termos de acesso financeiro em um país como a Colômbia, onde ainda há baixa penetração e 78% das pessoas continuam a usar dinheiro como seu principal meio de pagamento", afirmou em nota a gerente geral do Nubank na Colômbia, Marcela Torres.

