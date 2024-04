Naufrágio na costa de Moçambique deixa dezenas de mortos

MAPUTO, 8 ABR (ANSA) - Dezenas de pessoas morreram na costa do norte de Moçambique, na noite do último domingo (7), após um barco de pesca utilizado como balsa naufragar com cerca de 130 passageiros.

Segundo as autoridades locais, citadas pela agência AFP, ao menos 96 pessoas faleceram após a embarcação ter problemas ao tentar chegar à ilha de Moçambique, na província de Nampula.

"Mais cinco [corpos] foram encontrados nas últimas horas, portanto, estamos a falar de 96 mortos", declarou Silvério Nauaito, administrador da pequena ilha onde ocorreu a tragédia.

Mais cedo, o secretário de Estado de Nampula, Jaime Neto, já havia dito que, entre as vítimas, há muitas crianças. "Devido ao fato de o barco estar superlotado e não ser adequado para o transporte de passageiros, acabou afundando", afirmou.

Até o momento, as equipes de resgate localizaram apenas cinco sobreviventes e as buscas continuam, apesar das condições do mar dificultarem a operação.

De acordo com relatos, boa parte dos passageiros estavam na ilha por causa do pânico provocado pela desinformação sobre um surto de cólera. (ANSA).

