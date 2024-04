Não houve progresso nas negociações para cessar-fogo em Gaza, diz fonte do Hamas

CAIRO (Reuters) - Uma autoridade do Hamas disse à Reuters nesta segunda-feira que nenhum progresso foi feito em uma nova rodada de negociações no Cairo para cessar-fogo em Gaza que também contou com a presença de delegações de Israel, Catar e Estados Unidos.

"Não há mudança na posição da ocupação e, portanto, não há nada de novo nas negociações do Cairo", afirmou à Reuters a fonte do Hamas, que pediu para não ser identificada.

"Ainda não há progresso", acrescentou.

No início da segunda-feira, uma fonte egípcia sênior afirmou ao canal de TV Al-Qahera News, afiliado ao Estado do Egito, que houve progresso nas negociações, depois que um acordo foi alcançado entre as delegações participantes sobre as questões em discussão.

Israel e o Hamas enviaram equipes ao Egito no domingo, após a chegada, no sábado, do diretor da CIA, William Burns, cuja presença enfatizou a pressão dos EUA por um acordo que libertasse os reféns mantidos em Gaza e aliviasse a crise humanitária no local.

Israel e o Hamas, em guerra na Faixa de Gaza desde outubro, não conseguiram até agora resolver as divergências sobre suas principais exigências.

O Hamas quer o fim da ofensiva de Israel e uma retirada israelense total do território destruído, enquanto Israel quer um acordo para libertar os reféns de Gaza em troca de vários palestinos em suas prisões, sem o compromisso de acabar com a guerra.

(Reportagem de Nidal Almughrabi)