Musk diz que X não podia dizer que suspensão de contas era ordem de Moraes

Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), republicou um áudio em que afirma, sem provas, não poder informar que a suspensão de contas da plataforma era ordenada por Alexandre de Moraes.

O que aconteceu

"Tivemos de fingir que Moraes não suspendeu contas", publicou o bilionário no X (antigo Twitter). Elon Musk afirmou hoje que teve de mentir para usuários da plataforma que tiveram suas contas suspensas por Alexandre de Moraes. "Não podíamos dizer a eles que a suspensão foi por causa do Alexandre de Moraes", disse.

Política de uso do X prevê punições a autores e disseminadores de ataques violentos. Segundo as normas da rede social, podem ter suas contas excluídas os autores de ataques terroristas ou extremistas, bem como as pessoas que glorificarem esses autores ou usarem seus perfis para compartilhar manifestos e/ou links de terceiros onde conteúdos extremistas estejam presentes.

Musk ainda convidou o ministro do STF para um debate aberto. "O que diz, Alexandre?", escreveu Musk.

Leia fala de Musk sobre suspensões de contas ordenadas por Moraes

Havia demandas do juiz Alexandre que seria para suspender contas imediatamente. Nós temos, tipicamente, duas horas para suspender uma conta ou enfrentar multas massivas. E a gota d'água foi que tivemos demandas para suspender membros do Parlamento e grandes jornalistas. E, ainda mais, não podíamos dizer a eles que isso foi por causa do Alexandre de Moraes. Tivemos que fingir que foi por causa dos nossos termos de serviço. Essa foi a gota d'água, e dissemos não.

Musk começou campanha de desinformação, disse Moraes

Moraes citou que Musk começou, no sábado (6), uma campanha de desinformação sobre a atuação do STF e do TSE. Na decisão, o magistrado afirma que a ação foi reiterada pelo bilionário ontem (7) e citou as declarações de Musk sobre não cumprir as ordens da Justiça Brasileira para o "bloqueio de perfis criminosos e que espalham notícias fraudulentas, em investigação nesta Suprema Corte".

"Está caracterizada a utilização de mecanismos ilegais por parte do X." Para o ministro, há presença de fortes indícios de dolo de Musk, acrescentando que a conduta do X configuraria abuso de poder econômico (por tentar impactar de maneira ilegal a opinião pública), mas também por induzir e instigar a manutenção de diversas ações criminosas praticadas pelas milícias digitais.

Ministro cita risco à segurança dos membros do STF e do próprio Estado Democrático de Direito. Ele argumenta que isso pode ser "facilmente constatado pelas diversas mensagens com conteúdo de ódio realizadas em apoio àquelas postadas por Elon Musk". Além disso, Moraes aponta a obstrução à Justiça em organizações criminosas investigadas nos inquéritos e atentado ao Poder Judiciário brasileiro.