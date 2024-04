'Seca rápido': mochila promete ser ideal para roupas e toalhas de treino

Quem frequenta academia ou pratica esportes aquáticos sabe que carregar toalhas e roupas molhadas é um problema: elas ficam pesadas e cheiram mal. Se este é o seu caso, esta mochila de malha mesh em poliéster, da marca TYR, pode ajudar. Com trama aberta, ela garante uma boa ventilação, permitindo a drenagem das peças e acelerando o tempo de secagem.

Outra vantagem são os bolsos frontais adicionais que permitem que você separe seus acessórios. Com desconto de 16%, a mochila sai agora por menos de R$ 200 na Amazon, parceira do UOL. A seguir, conheça mais detalhes e veja avaliações de quem comprou.

O que essa mochila tem de bom?

Feita de malha mesh, com trama aberta, que promove uma boa ventilação, permite que toalhas e roupas de banho e de academia molhadas sequem mais rapidamente;

Conta com compartimento principal espaçoso e dois bolsos frontais menores para armazenar acessórios;

Tem alças ajustáveis para os ombros e fecho de trava de barril seguro na parte superior, que oferece acesso rápido e segurança;

Mede 64 centímetros de altura e 48 centímetros de largura e tem capacidade de 40 litros;

100% poliéster.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o produto conta com mais de 8 mil avaliações e tem nota 4,7 (sendo 5 a máxima). Veja algumas opiniões.

Gostei do produto. Cabe tudo que preciso e é bom para carregar coisas molhadas. Caio

Mochila leve e muito espaçosa. Coube todo meu material de treino, inclusive a pranchinha, e, por ser de material vazado, seca rápido. Recomendo. Maria Thereza Maia Coleta de Souza

Bem costurada, com bolso pra água e bolso para outros itens de natação, além da parte maior para equipamentos maiores. Muito bonita também. Mbia

Muito boa para natação ou para carregar equipamentos e roupas que têm a necessidade de respirar, pois a malha é toda aberta. Guilherme O.

Pontos de atenção

A principal reclamação dos consumidores é sobre a fragilidade do material.

Muito leve, não vale o custo. Gianluca D.

Acredito que a resistência a peso seja média. Francieli L.

Não amei o sistema de abrir e fechar (precisa apertar o botão e puxar a corda). João R.

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).