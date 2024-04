Minério de ferro avança com apostas de estímulo e reabastecimento pós-feriado

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro subiram nesta segunda-feira, atingindo o valor mais alto em quase duas semanas, impulsionados pela esperança de possíveis medidas para reforçar o fraco setor siderúrgico na China e pelas expectativas de uma onda de reabastecimento pós-feriado por parte das siderúrgicas do país.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 3,19%, a 791,5 iuanes (109,42 dólares) a tonelada, o maior valor desde 26 de março.

O minério de ferro de referência de maio na Bolsa de Cingapura subiu 6,15%, para 104,4 dólares a tonelada, também o valor mais alto desde 26 de março.

O contrato de Cingapura havia caído 1% durante as negociações de 4 a 5 de abril, quando os mercados chineses estavam fechados para um feriado, depois que Pequim disse na última quarta-feira que continuaria a administrar a produção de aço bruto em 2024.

"O aumento na produção de metal quente antes do feriado mostrou que algumas siderúrgicas estão no meio da retomada da produção", disseram analistas da First Futures em uma nota.

A produção média diária de metal quente entre as siderúrgicas chinesas pesquisadas pela consultoria Mysteel subiu 1% em relação à pesquisa anterior, para cerca de 2,24 milhões de toneladas, em 3 de abril, a maior desde o final de fevereiro.

"Mas vale a pena monitorar se a recuperação da demanda pode se sustentar, já que os estoques de aço continuam altos", acrescentaram.

Outros ingredientes de fabricação de aço na bolsa de Dalian devolveram algumas perdas registradas mais cedo, com o carvão metalúrgico subindo 0,57%, enquanto o coque caiu 0,35%.

Os problemas imobiliários na China, a segunda maior economia do mundo, ainda pairavam sobre o mercado de ferrosos.

(Reportagem de Amy Lv e Zsastee Ia Villanueva)