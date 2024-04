Milhões de pessoas na América do Norte aguardam eclipse solar total

Por Brad Brooks e Jonathan Allen e Steve Gorman

(Reuters) - Um eclipse solar total fará com que milhões de pessoas em uma faixa densamente povoada da América do Norte olhem para os céus na segunda-feira, quando a Lua bloqueará completamente o Sol por mais de quatro minutos em alguns locais.

O eclipse poderá ser visto, se o tempo permitir, ao longo de uma faixa que começa no México e atravessa os Estados Unidos e o Canadá. Fãs do eclipse estão se reunindo em locais ao longo do "caminho da totalidade", incluindo a cidade de Fredericksburg, no centro do Texas, onde o eclipse total ocorrerá pouco depois das 13h30 (15h30 no horário de Brasília).

É lá que Michael Zeiler, um veterano caçador de eclipses do Novo México que já testemunhou 11 eclipses totais em todo o mundo, planeja estar.

"Os espectadores de primeira viagem de um eclipse total ficarão surpresos com a visão", disse Zeiler. "Será uma experiência máxima de vida."

Com até 4 minutos e 28 segundos, esse eclipse durará mais do que o eclipse total que passou por partes dos Estados Unidos em 2017, o qual registrou até 2 minutos e 42 segundos. De acordo com a Nasa, os eclipses totais podem durar de 10 segundos a cerca de 7 minutos e meio.

Algumas cidades ao longo do caminho da totalidade incluem: Mazatlan, México; San Antonio, Austin e Dallas, Texas; Indianápolis, Indiana; Cleveland, Ohio; Erie, Pensilvânia; Niagara Falls, Nova York, e Niagara Falls, Ontário, local da famosa cachoeira, e Montreal, Quebec.

Um eclipse parcial será visível na América do Norte fora do caminho da totalidade.

Cerca de 32 milhões de pessoas nos Estados Unidos vivem dentro do caminho da totalidade, e as autoridades federais preveem que outros 5 milhões de pessoas viajarão para estar lá.

Esse será o nono eclipse total para Anthony Aveni, autor do livro "In the Shadow of the Moon: The Science, Magic and Mystery of Solar Eclipses" e professor emérito de física e astronomia, sociologia e antropologia da Universidade Colgate em Hamilton, Nova York.

"É uma interrupção no status quo da natureza", disse Aveni. "E é uma interrupção que tira seu fôlego."

Os meteorologistas disseram que o tempo pode estar nublado em uma grande parte do caminho da totalidade.

Especialistas aconselharam os espectadores do eclipse a usar óculos solares de proteção para evitar danos aos olhos ao olhar para o Sol a olho nu. Somente durante os poucos minutos da totalidade é que o Sol pode ser visto com segurança sem esses óculos, disseram eles.

(Reportagem de Brad Brooks em Longmont, Colorado, Jonathan Allen em Nova York e Steve Gorman em Los Angeles)