Milei agradece Meloni por convite para cúpula do G7 na Itália

BUENOS AIRES, 8 ABR (ANSA) - O presidente da Argentina, Javier Milei, fez um agradecimento enfático à primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, pelo convite para participar da cúpula do G7, entre 13 e 15 de junho, na Puglia.

A declaração foi dada em entrevista à CNN, quando Milei falava de seus planos de visita a países europeus: "Temos que viajar para a reunião do G7, agradeço imensamente à presidente [do Conselho dos Ministros, Giorgia] Meloni por me convidar.

Também tenho que ir a Madrid para receber o prêmio Juan de Mariana. Depois à Alemanha para receber a medalha de honra Hayek".

"E então, nesta mesma viagem, tentarei ter uma reunião com [o chanceler, Olaf] Scholz na Alemanha, [Emmanuel] Macron na França, e obviamente minha intenção é visitar [Volodymyr] Zelensky na Ucrânia", acrescentou.

O convite da Itália, que ocupa a presidência de turno do grupo dos sete países mais industrializados do mundo, foi amplamente celebrado pelo governo argentino, classificado como um gesto político "muito forte". (ANSA).

