José Padilha: Musk faz no Brasil o que fez nos EUA, apela à direita burra

O cineasta José Padilha afirmou no UOL News desta segunda (8) que o dono da plataforma X (antigo Twitter), Elon Musk, tem no Brasil a mesma estratégia que adota nos Estados Unidos: o apelo à extrema direita. Morador de Los Angeles, Padilha diz que a grande questão é por que um dos maiores bilionários do mundo resolveu bater de frente com o STF (Supremo Tribunal Federal) brasileiro.

O que o Elon Musk faz é muito parecido com o que faz a cientologia aqui nos EUA. Cientologia é uma religião americana, com sede em Hollywood, que faz uma lavagem mental de seus adeptos. Essa lavagem é tão violenta que, ao longo do tempo, os adeptos se voltam contra a cientologia e começam a falar abertamente. A religião processa essas pessoas, mesmo que não vá ganhar, em vários estados, com um volume de recursos que a pessoa não consegue manter a ação viva e tem que desistir. José Padilha, cineasta

O Musk faz a mesma coisa aqui nos EUA. Este mês perdeu uma ação contra duas ONGS que levantaram dados mostrando que mais o Musk promovia racismo sistêmico e ódio, mais estava ganhando assinantes nesse nicho e aumentando a receita dele. Ele não respeitou a liberdade dessas pessoas de falarem isso. Ele as processou e colocou um monte de dinheiro pra ver se desistiam ou eram impedidas de falar. Ele não é o paladino da liberdade de expressão. José Padilha, cineasta

Padilha lembrou que desde que Musk comprou o Twitter, a plataforma perdeu assinantes e grandes anunciantes que não querem ser associados a esse extremismo.

Só tem decaído as receitas. Começou a fazer tantos erros que perdeu o público democrata e só consegue crescer no público radical de direita. Então, ele assume essa pseudo defesa da liberdade de expressão. Não é que ele é um cara que defende a liberdade de expressão, é óbvio que ele não defende. Mas, ele ficou encurralado, ele tem que apelar para a direita radical, para os seguidores do Trump pra conseguir ter público. E, no Brasil está indo pelo mesmo caminho. Ele faz um apelo ao bolsonarismo, apelo à direita burra. Nem toda direita precisa ser burra, mas a direita do Bolsonaro e a direita do Brasil é bastante estúpida. Em suma, é uma questão comercial realmente. José Padilha, cineasta

