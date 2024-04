Jogador do Flamengo é assaltado na saída do Maracanã, mas recupera objetos

Do UOL, em São Paulo

O jogador Matheus Gonçalves, do Flamengo, foi assaltado na saída do Maracanã na noite de domingo (7). Ele recuperou os pertences.

O que aconteceu

Matheus estava com a família e foi roubado perto da Mangueira, na zona norte do Rio. Ele diz que ladrões abordaram seu carro e o ameaçaram com um fuzil.

Eles voltavam do Maracanã após o Flamengo vencer o Campeonato Carioca. Ninguém ficou ferido.

Os ladrões levaram o carro, um Jeep Renegade, celulares e até roupas de Matheus. Ele pediu ajuda nas redes para recuperar os pertences. "Quem tiver algum contato aí, saber quem foi. Só preciso dos meus pertences. Eu sei que bem material a gente ganha, mas foi tudo com muito suor, muito trabalho".

A medalha que ele conquistou na final do Campeonato Carioca também foi levada. Três horas depois, Matheus contou nas redes que recuperou todos os pertences.

O carro foi localizado na Estrada Grajaú, em Jacarepaguá. O jogador não contou mais detalhes.

O Flamengo foi campeão carioca após vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu. O Rubro-Negro já tinha vencido a partida de ida por 3 a 0.