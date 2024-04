Janja diz que Elon Musk ataca soberania do Brasil: 'Ação que visa ao lucro'

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, criticou o bilionário Elon Musk e o acusou de "atacar a soberania" do Brasil. Recentemente, o dono do X (antigo Twitter) atacou o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), e ameaçou fechar o escritório da empresa no Brasil.

Para Janja, ataques são 'ação coordenada contra a democracia'. A primeira-dama disse não estar surpresa com a postura de Musk, a quem acusou de personificar em Moraes os ataques à soberania do Brasil. A liberação de perfis que haviam sido bloqueados por decisões judiciais é um "desrespeito" à Justiça brasileira, segundo Janja.

Primeira-dama citou Moraes e disse que redes 'não são terra sem lei'. Janja argumentou que as contas bloqueadas são utilizadas para disseminar "fake news, ódio e misoginia" e sustentar a tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. "As plataformas, além de obedecerem às decisões judiciais de cada país, devem ser responsabilizadas pelos crimes cometidos dentro dela", defendeu.

Janja também acusou Musk de tentar lucrar com os ataques a Moraes. "O mundo civilizado não pode ficar de joelhos frente a essa articulação da extrema-direita", concluiu a primeira-dama.

Moraes determinou a abertura de um inquérito contra o dono do X. O documento, obtido pelo UOL, exige investigação por obstrução de Justiça, organização criminosa e incitação ao crime. O ministro também exigiu a inclusão de Musk como investigado no inquérito das milícias digitais.

Volto a repetir que esse tipo de ação do X, além de ser uma ação coordenada contra a democracia, também é uma ação que visa [ao] lucro, e o mundo civilizado não pode ficar de joelhos frente a essa articulação da extrema direita, que tenta corroer nossa sociedade.

Novamente não me surpreende a postura do Sr. @elonmusk que, nos últimos dias, tem feito uma série de postagens atacando a soberania brasileira, personificando esses ataques ao Ministro do STF, @alexandre Alexandre de Moraes.



Janja já havia criticado Musk por 'ironizar' invasão ao seu perfil no X. A primeira-dama acusou o dono da rede social de fazer pouco caso sobre o ataque hacker a sua conta, em dezembro de 2023. "Ele minimiza um acontecimento grave que não atinge só a mim, mas sim a milhares de mulheres dentro da sua plataforma todos os dias", disse Janja em nota a jornalistas.

Segundo Janja, rede social demorou a agir após ataque hacker. "Por uma hora e meia, o Elon Musk ficou muito mais milionário com aquele ataque. É essa que é a questão. A gente precisa não só a regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização dessas redes sociais", defendeu a primeira-dama em 20 de dezembro, durante uma transmissão ao vivo ao lado do presidente Lula (PT).