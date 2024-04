Itália prende 'membro ativo' do Estado Islâmico em aeroporto

ROMA, 8 ABR (ANSA) - A polícia italiana prendeu nesta segunda-feira (8), no aeroporto de Fiumicino, em Roma, um cidadão do Tajiquistão, de 32 anos, alvo de um mandado de prisão internacional por ser considerado um "membro ativo da organização terrorista" Estado Islâmico.

De acordo com as autoridades locais, o cidadão, cuja identidade não foi revelada, é acusado de "ter se juntado às fileiras do Estado Islâmico e ter ido para a Síria lutar em 2014".

A Central da Polícia de Roma destacou que o tadjique é um fugitivo com numerosos pseudônimos, datas de nascimento e com diferentes nacionalidades, em particular dos estados de Uzbequistão, Quirguistão e Ucrânia.

O avião em que ele estava pousou no aeroporto de Fiumicino vindo de Eindhoven, na Holanda, por volta das 11h45 (horário local).

A operação, organizada pelos agentes da Divisão de Investigações Gerais e Operações Especiais (Digos) com a coordenação da Direção Central da Polícia de Prevenção e a contribuição da Polícia de fronteira de Fiumicino, foi realizada tendo em conta as atividades preventivas antiterrorismo e a extrema delicadeza do atual cenário internacional. (ANSA).

