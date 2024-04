Inundações recordes na Rússia são provocadas pelo derretimento da neve

Por Guy Faulconbridge

MOSCOU (Reuters) - O derretimento rápido da neve provocou a pior inundação já registrada nos Montes Urais da Rússia, forçando milhares de pessoas a fugirem de suas casas, enquanto alguns dos maiores rios da Europa transbordaram.

A Rússia declarou uma emergência na região de Oremburgo, perto do Cazaquistão, depois que o rio Ural, o terceiro maior rio da Europa, subiu vários metros em poucas horas na sexta-feira e inundou o aterro de uma represa na cidade de Orsk.

O rio, que nasce nos Montes Urais e deságua no Mar Cáspio, atingirá níveis perigosos na segunda-feira em Oremburgo, uma cidade de 500.000 habitantes, e o pico está previsto para 10 de abril, informou o Ministério de Emergências da Rússia.

Mais de 10.400 casas foram inundadas em toda a Rússia, sendo Urais, Sibéria, Volga e as regiões centrais as mais atingidas, de acordo com o ministério.

"Dezenas de assentamentos no território dos distritos federais da Sibéria, dos Urais e do Volga foram inundados como resultado das enchentes da primavera", disse o ministro de Emergências, Alexander Kurenkov.

"A previsão é de aumento nas temperaturas do ar, derretimento ativo da neve e abertura de rios", afirmou o ministério de emergências. "Mais de 10.400 instalações residenciais permanecem inundadas em 39 regiões."

Imagens de Orsk, 1.800 km a leste de Moscou, mostraram um homem atravessando a água da enchente que chegava ao seu pescoço.

As ruas estavam submersas na água, e os moradores e equipes de emergência usavam barcos para se locomover pela cidade. Um homem foi mostrado trancando a porta de casa na água até a cintura.