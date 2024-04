Imagens de drones mostram Gaza cheia de vida transformada em ruínas desde início da guerra

GAZA (Reuters) - Imagens de Gaza feitas por drones durante os seis meses de guerra entre Israel e o Hamas mostram como o outrora vibrante enclave palestino foi transformado em um vasto terreno de entulho e aço retorcido pelos bombardeios israelenses.

Em dias normais, os palestinos costumavam ficar nas varandas de seus edifícios e apreciar a vista do Mar Mediterrâneo.

Essas estruturas desapareceram, como mostram as imagens da Reuters e de outras fontes, transformadas em pilhas de cimento e detritos.

Os moradores foram forçados a vagar por Gaza em busca de abrigo contra uma ofensiva israelense que visa destruir seu arqui-inimigo, o Hamas.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que a campanha não vai parar até que o Hamas seja eliminado, portanto, espera-se que o bombardeio e a destruição continuem.

As imagens mostraram como os palestinos viviam em dias mais calmos na Faixa de Gaza, uma das áreas mais densamente povoadas do planeta.

Os palestinos dirigiam seus carros em uma rua calma, com árvores altas separando o tráfego até onde a vista alcançava. Uma filmagem feita mais tarde mostra uma rua próxima com um prédio demolido após o outro. Uma pessoa pode ser vista caminhando no cimento destruído de uma cidade fantasma.

O conflito começou quando o Hamas, que governa Gaza, invadiu Israel em 7 de outubro, matou 1.200 pessoas e arrastou mais de 200 reféns para Gaza, de acordo com os registros israelenses.

Israel respondeu com um bombardeio incessante do enclave que matou mais de 33.000 pessoas, segundo autoridades de saúde de Gaza.

Enquanto os palestinos suportam os bombardeios e tentam lidar com uma crise humanitária, eles se lembram de alguns dos lugares mostrados nas imagens de drones da Reuters, como um beco tranquilo onde um adolescente pedala em sua bicicleta.

A filmagem também mostrava uma mesquita branca com um pátio verde com vista para o mar. Seis meses depois, as imagens mostram muitas mesquitas destruídas em Gaza.

Em outra parte de Gaza, carros passam por uma rotatória em uma filmagem de antes da guerra. Hoje, mal se veem vestígios dela.

