Ibovespa fecha em alta puxada por salto de Vale

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira, flertando com os 129 mil pontos no melhor momento da sessão, em meio ao salto de mais de 5% das ações da Vale na esteira do avanço do minério de ferro na China.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,63%, a 128.857,16 pontos. Na máxima do dia, chegou a 129.178,14 pontos. Na mínima, a 126.796,42 pontos.

O volume financeiro somou 19,3 bilhões de reais.

Investidores também estão na expectativa por divulgações na semana, como IPCA de março no Brasil, mas principalmente o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) norte-americano do mês passado, ambos na quarta-feira.

De acordo com o operador de renda variável Gabriel Mantovani, da InvestSmart, os dados devem auxiliar na precificação das apostas para os próximos movimentos dos bancos centrais de ambos os países.

Também no dia 10 está prevista a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve.

Em Wall Street, o S&P 500 fechou o pregão com uma variação negativa de 0,04%, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos Estados Unidos marcava 4,4218%, de 4,378% na última sexta-feira.

DESTAQUES

- VALE ON saltou 5,46%, a 62,97 reais, uma vez que os preços futuros do minério de ferro subiram na nesta segunda-feira, atingindo o valor mais alto em quase duas semanas na China, com apostas de estímulo e reabastecimento pós-feriado.

- USIMINAS ON subiu 5,85%, a 10,50 reais, tendo ainda no radar dados sobre a indústria automotiva no Brasil, com montadoras de veículos enxergando um mercado interno aquecido.

- PETROBRAS PN avançou 1,39%, a 38,63 reais, enquanto agentes financeiros continuam na expectativa de um desfecho envolvendo o comando da estatal. No exterior, o barril do petróleo Brent cedeu 0,87%, a 90,38 dólares.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhou 1,50%, a 33,22 reais, e BRADESCO PN fechou em alta de 0,69%, a 14,62 reais, avalizando o desempenho positivo do Ibovespa.

- DEXCO ON registrou elevação de 5,85%, a 7,78 reais, após o BTG Pactual reforçar recomendação de "compra" para os papéis em comentário enviado a clientes, enquanto os analistas do banco esperam melhora marginal nos resultados do primeiro trimestre.

- CARREFOUR BRASIL ON valorizou-se 2,01%, a 13,67 reais, após renegociar linhas de financiamento com o grupo de origem francesa em acordos que reduziram custos de novos empréstimos "intercompany" da unidade brasileira.

- IRB(RE) ON recuou 2,60%, a 41,25 reais, após disparar no último pregão. A resseguradora fará resgate antecipado da totalidade das debêntures de terceira emissão que tiveram distribuição iniciada em junho do ano passado.

- BRASKEM PNA perdeu 2,84%, a 24,99 reais, tendo de pano de fundo informação da coluna Radar Econômico, da revista Veja, de que a ordem na Novonor, por ora, é segurar a venda de sua participação na petroquímica.