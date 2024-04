Homem sai de carro, ataca mulher na rua e tenta sequestrá-la em SP; veja

Uma jovem de 19 anos sofreu uma tentativa de sequestro na Avenida Eleonor Roosevelt, na Vila São Jorge, em Santos (SP), na noite de sábado (6).

O que aconteceu

A vítima voltava do trabalho por volta das 19h quando foi atacada pelo suspeito. As informações foram repassadas pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

Imagens do crime vão auxiliar nas investigações. Câmeras de segurança de um estabelecimento registraram o momento em que o suspeito sai do banco do passageiro do carro, vai em direção a jovem e a pega à força pelo braço, tentando puxá-la para dentro do veículo.

A jovem reage e consegue se soltar do homem, momento em que corre pedindo por socorro. Na fuga, ela deixa a mochila cair. O suspeito, sem pressa, retorna para o automóvel. Pouco tempo depois, dois homens aparecem para socorrer a vítima e tentam abrir a porta do carro para impedir o suspeito de fugir, mas ele acelera o veículo e vai embora. A SSP não informou se o homem estava sozinho ou com algum comparsa.

A PM foi acionada, mas não encontrou a vítima quando chegou ao local. A jovem registrou boletim de ocorrência na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Santos na madrugada de domingo (7).

O caso será investigado pelo 5º DP de Santos como tentativa de sequestro e cárcere privado. Em nota, a SSP-SP informou que "diligências estão em andamento visando a identificação do criminoso, bem como o esclarecimento dos fatos".