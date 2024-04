Haddad fala em tempo se esgotando para definir meta fiscal factível para 2025 e cita insegurança

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que está se esgotando o tempo para o governo estabelecer uma meta fiscal factível para 2025, enfatizando que ainda há insegurança sobre projetos que tramitam no Congresso e que o governo sofreu "percalços" no último ano.

"Estamos esgotando o tempo para fazer as contas necessárias para fixar uma meta factível a luz do que aconteceu de um ano para cá. Porque vamos nos lembrar que essa meta foi estabelecida e foi anunciada em março do ano passado, quando foi apresentado o marco fiscal", disse em entrevista a jornalistas na Fazenda.

"De lá para cá, aconteceu muita coisa boa, mas tivemos alguns percalços que vão ter que ser considerados. E nós temos ainda alguma insegurança em relação ao resultado final das negociações deste semestre em relação a temas importantes."

O ministro disse que o governo está buscando a sustentabilidade das contas públicas e ressaltou que não adianta ter resultado primário positivo em um ano se ele for insustentável.

"Às vezes você vende um patrimônio público e melhora o caixa. No ano seguinte, você não tem esse patrimônio público para vender e aí o caixa vai piorar. Quer dizer, não faz sentido. Nós estamos procurando fazer uma coisa pensando em sustentabilidade das contas" disse.

Uma fonte do governo informou à Reuters mais cedo que o governo deve reduzir a meta fiscal para 2025 para um número ainda em discussão, mas que provavelmente manterá ainda um objetivo de superávit.

Encontrar fontes para aumentar as receitas necessárias para alcançar os objetivos fiscais para 2024 e 2025 tem sido um dos principais desafios para a área econômica da administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem enfrentado iniciativas do Congresso em sentido contrário.

Questionado se a decisão sobre a meta fiscal de 2025 será tomada nesta segunda-feira na reunião da Junta de Execução Orçamentária no final da tarde, o ministro disse que "não me preocuparia muito com isso" já que o governo tem até 15 de abril para enviar ao Congresso Nacional o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025, que traça a meta de resultado primário para o próximo ano.

Essa fala reforça informação de outra fonte, que disse mais cedo à Reuters que a decisão sobre a meta do próximo ano pode não ser tomada já nesta segunda-feira, pois há previsão de novos encontros de ministros até o fim da semana, antes que seja feita consulta final a Lula para que o alvo seja anunciado.

Outra autoridade da área econômica ressaltou que os debates sobre o tema ainda prosseguem e que, se for necessário fazer uma alteração no alvo fiscal, o governo trabalha para que seja "o menor movimento possível".

(Por Victor Borges)