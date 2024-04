Grupo especial da PM desativa bombas após tentativa de roubo a banco no interior de SP

Policiais militares do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) precisaram realizar uma operação de desativação de bombas em uma agência do Banco do Brasil em São Pedro, no interior de São Paulo, nesta segunda-feira, 8. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), pelo menos seis pessoas são suspeitas de participar de um roubo e estão sendo procuradas.

A operação começou ainda nesta madrugada, quando pessoas suspeitaram de veículos que bloqueavam a Rua Valentim Amaral, onde fica a agência, e acionarem a PM. "No local, os PMs suspeitaram de uma movimentação no interior de uma agência bancária e constataram que havia seis criminosos no cofre do banco", afirma a SSP.

A polícia chegou a entrar em confronto armado com os suspeitos, mas eles conseguiram fugir. Foram acionados, então, batalhões de cidades próximas a São Pedro e o helicóptero águia da PM para encontrá-los. De acordo com a pasta de segurança pública, ninguém ficou ferido.

Não há informações, ainda, sobre qual foi o prejuízo do banco. O Gate realizou a desativação dos explosivos deixados no interior da agência e a ocorrência está sendo registrada na Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de Piracicaba para melhor apuração dos fatos.

O Estadão procurou a assessoria de imprensa do Banco do Brasil, mas ainda não teve resposta.