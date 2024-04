'Pele sequinha, mas hidratada': este gel de limpeza está por menos de 45

A limpeza é a etapa mais básica de qualquer skincare. É neste momento que são removidas as impurezas acumuladas na pele do rosto, por conta da poluição e do suor, e até mesmo os resíduos de maquiagem que não foram totalmente eliminados pelo demaquilante.

Quem procura um produto capaz de cumprir essa função —- reduzindo os poros, controlando a oleosidade e melhorando a hidratação da pele —pode se interessar pelo gel de limpeza da Principia. Ele é um dos "queridinhos" dos consumidores da Amazon, parceira do Guia de Compras UOL. Apenas no mês passado, foram mais de 10 mil compras. Veja a seguir o que o produto tem de bom e alguns comentários de quem usou.

O que ele tem de bom?

Fórmula contém 13% de ativos desenvolvidos pela marca para remover as impurezas sem ressecar a pele e melhorar o viço

Tem 2% de ácido salicílico, que controla a oleosidade e reduz os poros, além de diminuir a incidência de cravos e espinhas

Os 5% de glicerina em sua composição atuam na hidratação do rosto

Não contém parabenos, petrolato, silicones e outras substâncias que podem ser nocivas à saúde

Sem corantes e fragrâncias e dermatologicamente testado, pode ser usado em todo tipo de pele

De acordo com o fabricante, deve ser aplicado diariamente pela manhã e à noite na face úmida e enxaguado em seguida

O que diz quem comprou esse gel de limpeza facial?

Na Amazon, o gel alcançou nota média de 4,6, de um máximo de cinco — entre as mais de 4,4 mil avaliações. Confira a seguir algumas opiniões de quem o comprou:

O melhor sabonete facial que eu já usei. Eu estou maravilhada com esse produto, é o melhor sabonete de limpeza facial que já usei na vida. Minha pele é extremamente oleosa, muito, muito, muito mesmo. Já usei vários sabonetes faciais, alguns deixavam minha pele repuxando (Actine), outros era a mesma coisa de não passar nada (La Roche Effaclar), mas esse é per-fei-to. O cheiro dele é bom, a textura dele é boa, ele espuma muito bem, a embalagem dele é grande e não precisa usar muito produto para lavar o rosto todo, eu passo dois pumps e lavo rosto e pescoço. A pele fica sequinha, mas fica hidratada e macia, sabe?! [...]

Marina Reis

Eu tenho a pele mista e sensível e comprei com medo de ser muito forte, mas ele limpa na medida com uma espuma bem macia, deixa a pele bem confortável e me ajudou muito a controlar a oleosidade da minha pele durante o dia. Isso foi o que mais gostei nele. Consigo finalizar o dia, a depender dos produtos que uso, às vezes um protetor solar bem oleoso, mas de noite a pele ainda tá sequinha. Amei muito.

Amei o produto, espalha superbem, espuma bastante, e também limpa de acordo com o que o produto oferece. Lavo de manhã e à noite, pois ele deixa a pele bem seca, o importante é hidratar logo depois da lavagem. Amei o produto!

Realmente dá uma textura muito macia à pele, deixa os poros mais fechados. O cheiro é ótimo e limpa muito bem, pois depois uso um tônico e mal sai sujeira do rosto. Valeu cada centavo.

Muito bom, minha pele é sensível e ele não agride, a pele do meu namorado é oleosa e ele gosta bastante também. Ele é bem líquido então gasta rápido, mas pelo valor vale a pena, levando em consideração a qualidade e não a durabilidade.

Produto excelente para peles oleosas e acneica! Comprei para meu filho adolescente e ele usa todos os dias, 2x ao dia. Percebi que as espinhas diminuíram demais, a oleosidade fica bem mais controlada e o viço da pele dele está beeeem melhor. Ah, não tem cheiro, o que é ótimo para quem tem alergia. Super recomendo.

Pontos de atenção

Alguns consumidores reclamam que o produto deixou a pele com descascamento. Também há consumidores insatisfeitos com o cheiro do gel de limpeza e outros que não obtiveram uma ação efetiva de combate à oleosidade.

Muito bom, porém descasca muito a pele. Pesquisei mais sobre e vi que é normal dele.

Bianca

O produto diz não ter cheiro, mas, na realidade, o cheiro dele é de produto sintético, bem incômodo. Arde um pouco em algumas regiões do rosto, creio que por causa do ácido salicílico, mas nada muito anormal. Usei por um mês e ele não reduziu minha oleosidade.

Roberta

Comprei pelo preço atrativo e por que a marca está em evidência em muitos anúncios e resolvi testar. Achei a textura muito líquida, inclusive já espirrou longe quando fui usar, acabei sujando o braço e perdendo produto. Não espuma muito (não sei se isso é um ponto positivo ou negativo, mas não curti) e achei que não segurou a oleosidade da minha pele por muito tempo. Não senti uma "limpeza profunda".

Emily Silva Teixeira

