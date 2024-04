Funcionária de escola dá tapa em criança com TDAH e é afastada do trabalho

Uma funcionária ligada à Prefeitura de Novais, interior de São Paulo, foi afastada do trabalho após ter sido denunciada por agredir um aluno de 4 anos, diagnosticado com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade e com TOD (Transtorno Opositor Desafiador).

O que aconteceu

Em depoimento à polícia, o pai do menino informou que soube da própria professora que seu filho havia levado um tapa de uma funcionária. Na versão da escola, o menino estava nervoso e rasgou a apostila de atividades. Ao ser controlado pela auxiliar de sala de aula, o garoto teria dado um tapa na funcionária, que revidou. O caso aconteceu na última quinta-feira (4) na Emei Victório Rizzo, e a família da criança registrou boletim de ocorrência.

Laudo de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) indicou que a criança sofreu um ferimento no rosto e no lábio superior. A própria escola decidiu acionar o Conselho Tutelar, que acompanhou o caso e orientou a família a registrar o boletim de ocorrência. Por determinação do delegado de plantão, o menino passou por exame de corpo de delito, para atestar as agressões e servir de provas nas investigações.

A funcionária foi afastada das funções. "Nós lamentamos profundamente a situação, mas queremos afirmar que todas as medidas necessárias já estão sendo tomadas. Não permitiremos casos como este em nossas unidades escolares", afirmou Adriana Valentin, secretária de Educação de Novais.

"Se depender de mim, todas as medidas cabíveis serão tomadas. É lamentável. Meu filho sofre com um tipo de transtorno e a escola sabe que ele necessita de uma atenção especial".

Mãe do aluno agredido, ao UOL.