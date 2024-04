Free flow: 1º ano de pedágio sem cancela acumula dúvida e multas por evasão

Um ano após o início de sua implantação no Brasil, em abril de 2023, o pedágio sem cancela, mais conhecido como free flow, ainda está presente em um número pequeno de rodovias.

Nos poucos locais onde já está em funcionamento, a nova tecnologia, que utiliza um pórtico com câmeras e sensores, tem gerado dúvidas de usuários quanto ao respectivo pagamento, além de relatos de notificação por evasão de pedágio - infração de trânsito com multa de R$ 195,23, mais cinco pontos no prontuário da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), caso o pedágio não seja quitado no prazo de quinze dias.

Em rápida pesquisa no site Reclame aqui, aparecem mais de 200 reclamações, abertas nos últimos meses, alegando desde falta de informações sobre como deve ser feito pagamento da tarifa até supostos erros ou demora no processamento desse pagamento. Essas reclamações, inclusive, motivaram envio de notificação do Procon-RJ, em janeiro, à concessionária CCR RioSP, responsável pela operação do pedágio da Rodovia Rio-Santos (BR-101), um dos trechos onde o free flow já está funcionando.

Vinculado ao Governo do Rio de Janeiro, o órgão de defesa do consumidor cobra esclarecimentos sobre questões como a suposta falta de informação adequada sobre a cobrança, os possíveis meios de pagamento e como o recebimento de multas por evasão de pedágio. Pode ser aplicada multa de R$ 13 milhões.

Exemplos de relatos no Reclame Aqui

Os relatos abaixo são de usuários da Rio-Santos, alegando problemas no pagamento da tarifa à CCR RioSP.

Sempre que passo pelos pedágios, tento acessar repetidamente o histórico de cobranças para efetuar o pagamento conforme as orientações. Lamentavelmente, a plataforma de pagamento frequentemente se mostra indisponível, impossibilitando-nos de verificar os débitos e realizar os pagamentos quando necessário

Fiz todos os pagamentos do pedágio, por pix no site [da concessionária] e, mesmo assim, fui multado. Infelizmente, falta clareza e sinalização adequadas quanto à cobrança deste pedágio pela CCR. Não tem placas de alertas ou sinalização no solo, conforme determina a legislação de trânsito [...]. Fui surpreendido com a cobrança de três multas de trânsito

Recebi uma notificação de dois multas no dia 26/02 . Não estive no local no dia e no horário [informados na notificação]. Estive, sim, 15 dias antes e realizei o pagamento de todas as cobranças. Solicito a retirada dessas multas

O que diz a ANTT sobre reclamações

A respeito dos problemas relatados na Rio-Santos, a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), que fiscaliza o trabalho da CCR RioSP nessa rodovia, afirma que "vem acompanhando o desenvolvimento do sistema e solicitando melhorias à concessionária e que, quando necessário, os usuários da rodovia que tiverem algum problema com o uso do sistema free flow podem contatar a concessionária para esclarecimentos por meio dos [respectivos] canais de comunicação".

"Qualquer adversidade pode ser corrigida ou adaptada com base em sinalizações dos usuários e análises técnicas. Por exemplo, desde agosto, os clientes não precisam mais informar a data e o horário aproximado da passagem nos pórticos. Basta se cadastrar no site ou no aplicativo da CCR RioSP. No entanto, os débitos podem levar até 48 horas para aparecer nos canais de pagamento", acrescenta a agência reguladora.

Pórtico: como o pedágio free flow identifica veículos

Carro passa por pórtico de pedágio free flow na Rio-Santos; não é preciso parar nem reduzir a velocidade Imagem: CCR RioSP

Mesmo sem considerar eventuais falhas de sistema, o sistema free flow é novo e isso pode confundir os motoristas. Diferentemente da cobrança convencional, onde o motorista precisa parar em um guichê ou reduzir a velocidade, no caso daqueles que usam tag, como Sem Parar, no pedágio sem cancela é utilizado um pórtico com câmeras que identificam a placa e geram a cobrança enquanto segue o fluxo de veículos.

A tecnologia também é capaz de identificar, por meio de sensores, altura, largura e comprimento, além da quantidade de eixos rodantes e suspensos dos veículos, para determinar a cobrança da tarifa.

Para quem não possui tag, essa cobrança não é automática e é aí que surge a confusão. O sistema de cobrança varia de acordo com a rodovia e a concessionária, e pode ser feito no respectivo site ou aplicativo, por WhatsApp ou outro método. As rodovias costumam trazer uma sinalização com placa explicando as informações básicas, mas nem todos percebem ou conseguem ler o conteúdo enquanto dirigem.

A recomendação básica é, antes de iniciar a viagem, conferir no site da concessionária da rodovia a ser utilizada se esta já opera no sistema free flow e consultar as orientações para o respectivo pagamento (confira abaixo mais informações sobre como fazer o pagamento nas rodovias onde o pedágio sem cancela já foi implementado).

Como contestar multas

Em rodovias federais como a BR-101, a contestação da multa deve ser encaminhada à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). Se for por meio eletrônico, é necessário acessar o site do Serpro, que é a companhia de processamento de dados do Governo Federal.

Em rodovias estaduais e municipais, a contestação precisa ser endereçada ao órgão autuador.

Onde já existe o pedágio free flow

Os pórticos do pedágio Free Flow já estão ativos no trecho da rodovia federal Rio-Santos (BR-101) localizado no do Rio de Janeiro. Os pórticos de cobrança automática estão localizados em três pontos: km 414 (Itaguaí), Km 447 (Mangaratiba), km 538 (Paraty).

Além da Rio-Santos, há pórtico de pedágio free flow na ERS-122, rodovia estadual do Rio Grande do Sul, entre os municípios de Flores da Cunha e Antônio Prado, com gestão da concessionária CSG (Caminhos da Serra Gaúcha).

Em dezembro, o free Flow começou a ser testado na ponte Rio-Niterói. Em abril, a tecnologia Free Flow também será instalada na MG-459, no trecho de Monte Sião - será a primeira rodovia de Minas Gerais a contar com o novo tipo de cobrança.

Como pagar o pedágio free flow

Uma das formas é utilizar tags de empresas como Sem Parar, que funcionam tanto nas cabines automáticas sem cancela quanto nas rodovias habilitadas para free flow.

Na Rio-Santos, durante a semana, a tarifa do free flow custa R$ 4,60. Nos fins de semana, das 18h de sexta-feira às 6h de segunda-feira, a tarifa passa a ser R$ 7,60. O mesmo valor dos fins de semana é válido para os feriados nacionais, com início às 18h do dia que antecede o feriado até as 6h do dia seguinte pós-feriado, conforme previsto no contrato de concessão.

Já na ERS-122, a tarifa do pórtico de Antônio Prado é equivalente à praticada na praça de pedágio de Flores da Cunha, que é de R$ 8,30. A tarifa pode ser paga via tag, com tarifa cobrada direto na respectiva fatura; sem a tag, o sistema faz a leitura da placa e o valor da passagem fica disponível para pagamento em até 48 horas.

Pagamento proporcional, só no futuro

A cobrança do pedágio na modalidade free flow prevê tarifa proporcional por quilometro percorrido pelo usuário, com base nas passagens do veículo pelos pórticos instalados e em operação na rodovia, mas ainda hoje não está funcionando.

Na BR-101, por exemplo, a cobrança não é feita por quilômetro percorrido e sim toda vez em que o carro passa por um dos três pórticos instalados na rodovia.

Questionada sobre o não cumprimento da lei, a CCR-Rio Santos alega que, no trecho administrado pela concessionária na BR-101, a cobrança pelo valor cheio está de acordo com o que prevê o contrato atual de concessão, que não prevê a cobrança por quilômetro percorrido.

Está previsto para 2025, no trecho entre a capital paulista e Arujá, na Região Metropolitana de São Paulo, a cobrança proporcional do free flow, conforme previsto no contrato de concessão.

A ANTT, por sua vez, diz que, no futuro, na medida em que os contratos atuais forem substituídos por novos, já considerando a nova regra, a cobrança deverá se aproximar de um modelo quilométrico, com a inclusão de mais pórticos e ajuste da tarifa.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.