Federação investiga zagueiro da Roma por comparar Lazio a rato

ROMA, 8 ABR (ANSA) - A Federação Italiana de Futebol (Figc) abriu uma investigação contra o jogador Gianluca Mancini, da Roma, por ter comparado a Lazio com um rato durante sua celebração na vitória no clássico.

Após o fim do confronto, o zagueiro celebrou o triunfo giallorosso agitando uma grande bandeira que tinha as cores da maior rival e um rato preto.

Mancini pediu desculpas pelo gesto, embora não tenha sido relatado pelo árbitro na súmula. O defensor garantiu que não tinha intenção de ofender ninguém.

Caso seja considerado culpado de violar as normas da Figc, Mancini poderá ser multado e suspenso por pelo menos um jogo.

A celebração de Mancini não foi a única polêmica protagonizada no clássico da capital italiana. As autoridades esportivas também apuram supostos cantos racistas dos torcedores da Lazio dirigidos a Romelu Lukaku e Tammy Abraham.

O ex-capitão da Lazio Stefan Radu também está no centro de uma investigação depois de assistir à partida nas arquibancadas do estádio Olímpico de Roma vestindo um blusão com o símbolo da Schutzstaffel (SS), a unidade paramilitar ligada ao Partido Nazista.

Graças ao gol de Mancini, a Roma conquistou sua primeira vitória em cima dos rivais da cidade em dois anos. Além disso, os comandados de Daniele De Rossi seguem vivos na luta para ultrapassar o Bologna, que ocupa a quarta posição. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.