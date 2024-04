'Fanfest olímpica' brasileira anuncia Smart Fit como primeiro patrocinador

A rede de academias Smart Fit é a primeira marca a confirmar presença no Festival Olímpico Parque Time Brasil, evento que será realizado em São Paulo durante a Olimpíadas de Paris-2024.

O projeto leva assinatura do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e funcionará entre os dias 20 de julho e 11 de agosto, no Parque Villa-Lobos, na zona oeste da capital.

O projeto do Parque Time Brasil é a maior iniciativa dentre toda a estratégia do COB desenhada para esse ciclo, no que diz respeito a conexão com os fãs e praticantes de esportes olímpicos.

Gustavo Herbetta, diretor de marketing do Comitê Olímpico do Brasil

Como será o evento

Serão 23 dias de programação: a organização espera receber cerca de 1,5 milhão de pessoas, com 12 horas diárias de atrações, em uma área de mais de 30 mil metros quadrados do parque.

Os eventos acontecerão em oito clínicas esportivas, um palco para shows e atividades (a Arena Time Brasil), além de outras ações como transmissão oficial das competições.

As clínicas esportivas abordarão esportes como Atletismo, Basquete, Breaking, Futsal, Judô, Skate, Tênis e Vôlei, com a participação de atletas e ex-atletas como Janeth Arcain, Flávio Canto, Sandro Dias, Falcão e Serginho Escadinha.

Também estão previstos momentos como a transmissão da Cerimônia de Abertura, momentos de interação com atletas e personalidades esportivas dentro dos ambientes, e ativações de patrocinadores, como as aulas diárias da Smart Fit.

O local também será a primeira parada dos atletas brasileiros após voltarem de Paris.

A entrada será gratuita para as clínicas esportivas durante todos os dias em que o espaço estiver funcionando e para a Arena Time Brasil, das terças às sextas-feiras. Os shows, que terão ingressos cobrados à parte, ainda não foram anunciados.

O projeto foi desenvolvido pela agência de live marketing Deponto e pela holding de entretenimento DC Set Group.