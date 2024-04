Ex-general venezuelano é condenado a mais de 21 anos de prisão por ajudar as Farc

Por Luc Cohen

NOVA YORK (Reuters) - Um ex-general venezuelano próximo ao falecido ex-presidente de esquerda Hugo Chávez foi condenado a 21 anos e oito meses de prisão nos Estados Unidos nesta segunda-feira por fornecer armas ao grupo rebelde Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Cliver Alcala, de 62 anos, se declarou culpado no último mês de junho de duas acusações por fornecer apoio material ao grupo terrorista e por transferência ilícita de armas de fogo. Os EUA consideram as Farc, desmembradas em 2016 como parte de um histórico acordo de paz com o governo colombiano, um grupo terrorista.

O juiz distrital dos EUA Alvin Hellerstein proferiu a sentença em uma audiência no tribunal federal de Manhattan.

Alcala é o primeiro dos cinco corréus do atual presidente venezuelano, Nicolás Maduro, indiciado por “narcoterrorismo em 2020”, a receber uma sentença. Maduro, persistente adversário dos EUA e protegido de Chávez, nega as acusações.

Os promotores federais haviam proposto uma sentença de 30 anos para Alcala.

Eles argumentaram que, além de fornecer armas militares às Farc, Alcala recebeu milhões de dólares em propinas para proteger as remessas de cocaína do grupo contra a interferência do Exército da Venezuela.

Os advogados de defesa pediram ao juiz Hellerstein que condenasse Alcala, detido em Nova York desde sua extradição da Colômbia em 2020, a no máximo seis anos de prisão.

Eles afirmaram que Alcala estava sob o comando de Chávez quando ajudou as Farc e que ele negou qualquer envolvimento no tráfico de drogas.

(Reportagem de Luc Cohen em Nova York)