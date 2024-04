Everton sofre nova sanção e perde mais 2 pontos na Premier League

O Everton foi novamente sancionado, com a retirada de dois pontos adicionais na classificação da Premier League, por violar as regras financeiras do Campeonato Inglês, anunciou nesta segunda-feira (8) o clube de Liverpool.

"Durante uma audiência de três dias no mês passado, a comissão independente ouviu evidências e argumentos do clube a respeito de uma série de possíveis fatores atenuantes para sua violação admitida de 16,6 milhões de libras [cerca de R$ 106 milhões pela cotação atual], incluindo o impacto de suas duas acusações sucessivas de PSR [regras de lucro e sustentabilidade]. Tendo feito isso, a comissão determinou que a sanção apropriada seria uma dedução de dois pontos, com efeito imediato".

Os 'Toffes' já haviam recebido uma penalização de 10 pontos por violarem as regras de rentabilidade e viabilidade da Premier League no período anterior à temporada 2022-2023. A sanção foi reduzida em fevereiro para a retirada de seis pontos após um recurso apresentado pelo clube.

A nova sanção corresponde ao período 2022-2023, embora a entidade já tenha anunciado a intenção de recorrer.

"Embora a posição do clube tenha sido a de que nenhuma sanção adicional era apropriada, o clube está satisfeito em ver que a comissão deu crédito à maioria das questões levantadas, incluindo o conceito de dupla punição, as significativas circunstâncias atenuantes enfrentadas pelo clube devido à guerra na Ucrânia e ao elevado nível de cooperação e admissão precoce da violação do clube", reagiu o clube em um comunicado.

"O Everton continua empenhado em trabalhar em colaboração com a liga em todos os assuntos relacionados com as regras financeiras, mas está extremamente preocupado com a inconsistência das diferentes comissões no que diz respeito às deduções de pontos aplicadas", acrescenta o comunicado.

Com esta decisão, o clube de Liverpool se aproxima da zona de rebaixamento, já que está na 16ª posição com 27 pontos, apenas dois acima da zona da degola que no momento é aberta pelo Luton Town.

No sábado, os 'Toffes' venceram o Burnley em casa por 1 a 0.

O Everton Football Club é um dos clubes mais tradicionais do futebol britânico. Campeão da Inglaterra nove vezes (a última em 1987), joga na primeira divisão desde 1954 sem interrupção.

O próximo jogo da equipe será contra o Chelsea, em Stamford Bridge, na próxima segunda-feira.

Depois, no dia 21 de abril, enfrenta em casa o Nottingham Forest, que também luta para não cair e, assim como o Everton, foi punido por violar as regras financeiras do Campeonato Inglês, com a perda de quatro pontos.

Assim ficou a classificação atualizada da Premier League após a sanção aplicada ao Everton:

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 71 31 22 5 4 75 24 51

2. Liverpool 71 31 21 8 2 72 30 42

3. Manchester City 70 31 21 7 3 71 31 40

4. Tottenham 60 31 18 6 7 65 45 20

5. Aston Villa 60 32 18 6 8 66 49 17

6. Manchester United 49 31 15 4 12 45 46 -1

7. West Ham 48 32 13 9 10 52 56 -4

8. Newcastle 47 31 14 5 12 65 52 13

9. Chelsea 44 30 12 8 10 55 52 3

10. Brighton 43 31 11 10 10 51 49 2

11. Wolverhampton 42 31 12 6 13 44 49 -5

12. AFC Bournemouth 41 31 11 8 12 45 55 -10

13. Fulham 39 32 11 6 15 47 51 -4

14. Crystal Palace 30 31 7 9 15 36 54 -18

15. Brentford 29 32 7 8 17 45 58 -13

16. Everton 27 31 9 8 14 32 42 -10

17. Nottingham 25 32 7 8 17 40 56 -16

18. Luton Town 25 32 6 7 19 45 65 -20

19. Burnley 19 32 4 7 21 32 67 -35

20. Sheffield United 16 31 3 7 21 30 82 -52

