Estudante de biologia da UFRRJ é morto a tiros; aulas estão suspensas

O estudante de biologia da UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) Bernardo Paraíso, de 24 anos, foi morto durante um tiroteio em Seropédica (RJ). Duas crianças ficaram feridas e duas pessoas foram presas.

O que aconteceu

Estudante universitário foi morto a tiros e duas crianças ficaram feridas. Tiros foram disparados durante conflito entre criminosos no centro de Seropédica (RJ). As crianças feridas foram levadas ao Hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias.

Polícia apreendeu fuzil, duas pistolas e uma granada de mão. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e a ocorrência está em andamento, informou a Polícia Civil do RJ. Um homem foi preso, segundo a Polícia Militar.

Aulas foram suspensas. Em nota, a UFRRJ anunciou que as aulas e atividades administrativas da faculdade foram suspensas na data de hoje, e prestou condolências ao falecimento de Bernardo.