Motorista que bateu carro em alta velocidade e matou duas jovens é solto

Duas jovens de 19 anos morreram após um acidente de trânsito em Serra (ES). O motorista do veículo, que saiu ileso da colisão, foi preso e teve liberdade provisória concedida pela Justiça no mesmo dia do crime.

O que aconteceu

Carro em alta velocidade bateu em muro. O caso foi registrado na madrugada do domingo (7) na avenida Norte Sul, no bairro Parque Residencial Laranjeiras. O limite da via no ponto do acidente é de 60 km/h. Não há, porém, detalhes sobre a velocidade exata que o carro marcava no momento da colisão.

Jovens morreram na hora. Os corpos de Luma Alves da Silva e Natiele Lima dos Santos foram levados para o Departamento Médico Legal de Vitória para passar por necrópsia, informou a Polícia Civil.

Dois passageiros ficaram feridos. Eles têm 21 e 24 anos e foram encaminhados ao Hospital Jayme Santos Neves. O estado de saúde e as identidades deles não foram divulgados.

Motorista recusou exame de bafômetro e foi preso. Daniel Ramos Guedes, 24, foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ao UOL, a defesa dele afirmou que o motorista "permanece à disposição da Justiça para todos os esclarecimentos necessários".

Liberdade sem pagamento de fiança após audiência de custódia. Horas após ser preso, o motorista teve liberdade provisória concedida. A decisão do juiz Arion Mergár levou em consideração que Daniel não tinha antecedentes e tinha endereço fixo. Ele foi proibido de sair da Grande Vitória e de frequentar bares, boates, prostíbulos e locais semelhantes.

Câmera gravou momento do acidente. Imagens registraram uma das vítimas é arremessada para fora do veículo no momento da colisão. Na gravação também é possível ver que o carro estava em alta velocidade e que o motorista saiu ileso da colisão. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.