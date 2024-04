Elon Musk parece querer forçar o STF a tirar o X do Brasil, diz Janaina

A ex-deputada estadual Janaina Paschoal acredita que Elon Musk quer que o STF tire a rede social X (antigo Twitter) do Brasil para se sair de vítima. A análise dela foi feita no UOL News da manhã desta segunda-feira (8).

Após as falas de Musk durante o fim de semana, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a abertura de inquérito pela PF (Polícia Federal) para apurar a conduta do empresário.

O que se anunciava no final de semana é que o ministro poderia ordenar uma suspensão da própria plataforma no Brasil. Pensando nessa hipótese extremista, o ministro até agiu com cautela. Se pensarmos no que estava sendo aguardado, ele agiu com cautela.

Entendo muito estranho o movimento de Elon Musk. Não vejo que esse movimento venha a favor dessa liberdade de expressão, porque parece que ele está forçando uma reação do ministro. A sensação que eu tenho é que todo esse atuar do Elon Musk é como se ele estivesse forçando uma reação do ministro.

Dentro desse contexto maior, talvez o ministro tenha agido com cautela. Tirar a plataforma do ar seria absolutamente infundado juridicamente e seria muito prejudicial à democracia brasileira.

A ex-deputada considera esse movimento de Musk como uma "jogada de marketing".

Parece uma estratégia para forçar o Supremo a tirar a plataforma do Brasil, como se ele quisesse sair como vítima. No lugar dele sair, ele luta pela liberdade e o Supremo daria uma decisão absolutamente contrária à democracia. Por enquanto, ele mais falou.

