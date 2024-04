Elon Musk atacou soberania nacional, diz relator do PL das Fake News

Ao acusar Alexandre de Moraes de praticar censura por suspender determinadas contas do X (antigo Twitter) e criticar o STF (Supremo Tribunal Federal), Elon Musk atacou a soberania nacional, afirmou o deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), em entrevista ao UOL News nesta segunda (8).

Trataria o ataque de Musk no plano institucional. A crítica que ele fez foi, sobretudo, ao STF e suas posições, que têm sustentado todas as decisões do inquérito. É, no limite, um ataque à soberania do Brasil.

O que não é respeitável é um bilionário estrangeiro querer ditar regras e o funcionamento de instituições no Brasil. Atacar abertamente um ministro ou a Corte é igualmente grave.

Li a decisão de Moraes e considero que ela tem fundamentos jurídicos que justificam a inclusão de Musk naquele inquérito. Mesmo que houvesse qualquer tipo de contestação, há mecanismos previstos na legislação brasileira. Não é ameaçando descumprir a lei que os direitos serão assegurados. É preciso haver limites, que são a Constituição, as instituições nacionais, por todos do Brasil e aqueles que atuem aqui. Orlando Silva, deputado federal (PCdoB-SP)

Relator do PL das Fake News, Silva disse que conversará com o presidente da Câmara Arthur Lira para acelerar a votação do projeto após as manifestações de Musk.

A manifestação do Musk foi muito grave e passou de todos os limites. Se cada pessoa que tiver uma divergência na Justiça não procurar recursos nos tribunais e descumprir uma decisão judicial, acabou a democracia e a vida em sociedade. A lei é para todos.

Considero muito grave um bilionário excêntrico atacar instituições brasileiras. Tenho falado com líderes e pretendo apelar a Arthur Lira para que possamos votar o texto que está há três anos na Câmara dos Deputados. As polêmicas precisam ser resolvidas no plenário. O que não pode é a Câmara não decidir. Orlando Silva, deputado federal (PCdoB-SP)

Maierovitch: Moraes se precipita, faz estardalhaço com Musk e prejudica STF

Alexandre de Moraes se precipita e compromete a imagem do STF (Supremo Tribunal Federal) ao rebatar os ataques promovidos pelo dono do X (antigo Twitter) Elon Musk, disse o jurista e colunista do UOL Wálter Maierovitch.

Moraes se precipita, toma o lugar do Ministério Público e repete o episódio do aeroporto de Roma. Faz esse estardalhaço, que não é função dele. Se ele é atacado, há no Estado Democrático de Direito quem vai cuidar disso e promover medidas. O que Moraes faz? Arruma uma briga e monta um ringue que prejudica a imagem do Supremo. O estamento do Musk é embaixo; Moraes o chama para cima, no nível do Supremo. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Tales: Bolsonaristas se dizem patriotas, mas apoiam estrangeiro golpista

Tales Faria chamou a atenção para o comportamento dos bolsonaristas, que exaltam o patriotismo como uma de suas virtudes, mas abraçam um empresário estrangeiro como Musk, que apoia o golpismo e ataca Alexandre de Moraes.

O mais curioso nessa história toda é que os bolsonaristas se dizem patriotas, mas apoiam um estrangeiro golpista em atos contra a Justiça brasileira. Nas passeatas, eles colocam bandeiras de Israel, da Argentina, dos Estados Unidos... É um patriotismo muito estranho dos bolsonaristas. São patriotas que fazem quebra-quebra no Congresso, no STF, no Palácio do Planalto. Tales Faria, colunista do UOL

