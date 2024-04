Djokovic supera Federer como número 1 mais velho do ranking da ATP

Novak Djokovic, que iniciará nesta terça-feira (8) a temporada no saibro em Monte Carlo, permanece mais uma semana como número 1 da ATP e supera o recorde de Roger Federer como o tenista mais velho a ocupar o topo do tênis mundial.

Aos 36 anos e 322 dias, o sérvio é dois dias mais velho que o suíço era na última vez em que ocupou o primeiro lugar num ranking mundial que começou a vigorar em agosto de 1973.

Atrás dos dois estão o espanhol Rafael Nadal (33 anos e 244 dias) e o americano Andre Agassi (33 anos e 131 dias).

O italiano Jannik Sinner mantém o segundo lugar com apenas 65 pontos de vantagem sobre o espanhol Carlos Alcaraz no Top 10, que tem apenas uma alteração: o polonês Hubert Hurkacz, vencedor do primeiro título no saibro no domingo em Estoril, subiu duas posições e deixou o o norueguês Casper Ruud em 10º lugar.

O brasileiro Thiago Seyboth Wild perdeu duas posições e está em 68º.

-- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 8 de abril de 2024:

1. Novak Djokovic (SRB) 9.725 pontos

2. Jannik Sinner (ITA) 8.710

3. Carlos Alcaraz (ESP) 8.645

4. Daniil Medvedev (RUS) 7.165

5. Alexander Zverev (ALE) 5.415

6. Andrey Rublev (RUS) 4.890

7. Holger Rune (DIN) 3.795

8. Hubert Hurkacz (POL) 3.665 (+2)

9. Grigor Dimitrov (BUL) 3.540

10. Casper Ruud (NOR) 3.465 (-2)

11. Alex De Minaur (AUS) 3.355

12. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.175

13. Taylor Fritz (EUA) 2.765

14. Ben Shelton (EUA) 2.490 (+2)

15. Ugo Humbert (FRA) 2.425 (-1)

16. Tommy Paul (EUA) 2.350 (-1)

17. Karen Khachanov (RUS) 2.005

18. Alexander Bublik (CAZ) 1.992

19. Sebastián Báez (ARG) 1.955

20. Adrian Mannarino (FRA) 1.875

