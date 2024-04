Cruzeiro demite técnico argentino Nicolás Larcamón

O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira (8) a demissão do treinador argentino Nicolás Larcamón, muito criticado pelos torcedores após perder a final do Campeonato Mineiro no domingo para o seu maior rival, o Atlético Mineiro.

O técnico, de 39 anos, e sua comissão deixaram seus cargos quase quatro meses depois de terem sido contratados pelo clube, que tem Ronaldo Fenômeno como proprietário.

"Agradecemos por todo o comprometimento no dia a dia do Cruzeiro e desejamos sucesso na trajetória dos profissionais", indicou a equipe em uma publicação no X.

A saída ocorre três dias de a 'Raposa' disputar a segunda partida da fase de grupos da Copa Sul-Americana contra o Alianza da Colômbia, em Belo Horizonte. Na semana passada, o time empatou em 0-0 em sua visita à Universidad Católica do Equador.

Daqui a seis dias, o Cruzeiro estreia no Brasileirão contra o Botafogo no Rio de Janeiro.

Embora tenha chegado à final do Campeonato Mineiro, Larcamón não resistiu à derrota em casa contra o 'Galo' (3-1, 5-3 no agregado), em que foi duramente criticado por seus torcedores.

À derrota se soma a eliminação em fevereiro na primeira fase da Copa do Brasil contra o Sousa, da quarta divisão.

No total, o argentino dirigiu o time em 14 partidas, com sete vitórias, quatro empates e três derrotas, um rendimento de 59%.

Tetracampeão brasileiro (1966, 2003, 2013 e 2014) e bicampeão da Libertadores (1976 e 1997), o Cruzeiro retornou no ano passado à primeira divisão depois de passar três temporadas na Série B.

