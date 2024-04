Construtora Tenda tem vendas líquidas de R$965 milhões no 1º tri

(Reuters) - A Construtora Tenda, que reúne as marcas Tenda e Alea, registrou vendas líquidas consolidadas de 964,8 milhões de reais no primeiro trimestre, informou a companhia em prévia operacional nesta segunda-feira.

O valor representa um crescimento de 57,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. Na Tenda, principal negócio da construtora, as vendas líquidas somaram 884,1 milhões de reais no trimestre, alta de 47,3% ano a ano.

O grupo lançou 13 empreendimentos no período, ante dez nos primeiros três meses de 2023, e o número de unidades subiu 37,1% na mesma comparação, para 3.558 unidades.

A Tenda registrou um valor geral de vendas (VGV) 50,7% mais alto no trimestre, de 675,4 milhões de reais, com aumento no número de unidades lançadas e do preço médio por unidade, além de maior participação de lançamentos em São Paulo no período.

No consolidado, o VGV somou 759,9 milhões de reais, avanço de 54,8% na comparação anual.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)