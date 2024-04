Confiança dos investidores da zona do euro atinge máxima em dois anos em abril

FRANKFURT (Reuters) - A confiança dos investidores na zona do euro melhorou pelo sexto mês consecutivo em abril, atingindo seu nível mais alto em mais de dois anos, mostrou uma pesquisa nesta segunda-feira, acrescentando que, embora a Alemanha tenha continuado a exercer peso, ela mostrou "sinais econômicos de vida".

O índice do Sentix para a zona do euro subiu para -5,9 pontos em abril, de -10,5 em março, seu nível mais alto desde fevereiro de 2022, superando também a previsão de -8,5 em uma pesquisa da Reuters com analistas.

"Será que finalmente haverá uma recuperação econômica sustentável? Pelo menos a recuperação econômica na zona do euro e no mundo todo continua", disse Sentix. "Os sinais econômicos também estão se estabilizando internacionalmente."

O Sentix disse que, embora os valores de expectativa para a Alemanha tenham melhorado para seu nível mais alto desde fevereiro de 2022, a maior economia da Europa "continua sendo o filho problemático relativo das principais nações industrializadas".

Para a zona do euro, o índice de expectativas subiu para 5,0 pontos em abril, de -2,3 pontos em março, sétimo mês consecutivo de aumento e o valor mais alto desde fevereiro de 2022.

O índice sobre a situação atual na zona do euro também aumentou para -16,3 em abril, de -18,5 no mês anterior, o sexto aumento mensal seguido.

A pesquisa com 1.201 investidores foi realizada entre 4 e 6 de abril.

(Reportagem de Christoph Steitz)