Smart TV + 'Alexa': promoção oferece alto-falante de graça na compra da TV

A Amazon está com uma promoção por tempo limitado que oferece a possibilidade de comprar uma Smart TV Samsung e ganhar o alto-falante Echo Pop, equipado com a assistente virtual 'Alexa'.

São dois modelos para escolher: a Neo QLED 50 polegadas ou a OLED 55 polegadas. A oferta termina às 23h55 da próxima segunda-feira (15) ou enquanto durarem os estoques. A seguir, citamos as características dos produtos e explicamos como participar da promoção.

Smart TVs da Samsung

Equipada internamente com a Alexa - Esse recurso funciona com comandos de voz, oferecendo diversas funções, seja para pedir música, programar rotinas, consultar horóscopo, entre outras.

- Esse recurso funciona com comandos de voz, oferecendo diversas funções, seja para pedir música, programar rotinas, consultar horóscopo, entre outras. Até 144Hz de taxa de atualização com o Motion Xcelerator Turbo Pro - Essa vantagem permite obter imagens fluidas, baixo tempo de resposta assim como visualizar o conteúdo em 4K.

- Essa vantagem permite obter imagens fluidas, baixo tempo de resposta assim como visualizar o conteúdo em 4K. Mini LED - Essa tecnologia faz com que o que você assista na Smart TV ganhe mais brilho e realismo, além de um preto muito mais preciso.

- Essa tecnologia faz com que o que você assista na Smart TV ganhe mais brilho e realismo, além de um preto muito mais preciso. 100% de volume de cor - Esse modelo ainda conta com certificação Pantone, o que significa que apresenta tonalidades mais precisas nas imagens.

Tecnologia OLED e experiência de cinema em casa - São oito milhões de pixels que acendem e apagam a cada instante, gerando um preto absoluto. Já os pontos quânticos exibem cores vibrantes e imagens com bastante brilho.

- São oito milhões de pixels que acendem e apagam a cada instante, gerando um preto absoluto. Já os pontos quânticos exibem cores vibrantes e imagens com bastante brilho. Certificação Pantone - Esse modelo também conta com a certificação do Instituto Pantone, o que implica em cores mais realistas.

- Esse modelo também conta com a certificação do Instituto Pantone, o que implica em cores mais realistas. Tela com design fino - Conta com bordas infinitas e excelente acabamento.

- Conta com bordas infinitas e excelente acabamento. Som em movimento plus - Esse recurso permite que quem assiste tenha a percepção do deslocamento do som dos objetos em cena.

Alexa com desconto

Caso você deseje adquirir apenas o alto-falante Echo Pop, sem a Smart TV, o dispositivo está com desconto. O preço à vista diminuiu de R$ 349 para R$ 224 (à vista). Também é possível comprar parcelado por R$ 249 em até 12 vezes sem juros.

Já o produto quando comprado em conjunto com uma das duas Smart TVs da Samsung que citamos sai de graça. Ou seja, você paga apenas o valor da Smart TV, sem a necessidade de pagar pelo Echo Pop.

Regras da promoção

A promoção se aplica para cada Echo Pop, quando comprado, no mesmo pedido, com pelo menos uma Smart TV OLED 55" Samsung 4K UHD 55S90C ou uma Smart TV Neo QLED 50" Samsung 4K UHD QN90C.

É importante observar que o preço exibido na página de detalhes de cada um dos produtos elegíveis será o valor integral, ainda sem o desconto.

Para aproveitar a promoção, é preciso selecionar dois ou mais produtos elegíveis e realizar o processo de compra. Apenas na página de finalização do pedido dá para visualizar o desconto aplicado sobre os itens.

