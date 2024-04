Colheita de soja 2023/24 atinge 78% da área no Brasil, mostra AgRural

São Paulo, 8 - A colheita da safra de soja 2023/24 atingiu 78% da área cultivada no Brasil, na quinta-feira passada, 4, em comparação com 74% uma semana antes e 82% no mesmo período do ano passado (safra 2022/23), de acordo com dados levantados pela AgRural. Nesta reta final, os trabalhos estão concentrados nos Estados de calendário mais tardio do Norte/Nordeste e no Rio Grande do Sul.Segundo a AgRural, o tempo mais seco permitiu um bom avanço dos trabalhos no Rio Grande do Sul e não chegou a prejudicar as áreas ainda em enchimento de grãos, que ainda têm bons níveis de umidade no solo. Nas áreas em que a umidade era menor, "chuvas muito bem-vindas foram registradas na semana passada". No Norte/Nordeste do País, "chuvas acima da média ainda limitam o avanço da colheita em algumas áreas, mas as queixas sobre problemas de qualidade causados pelo excesso de umidade são apenas pontuais".MilhoA safrinha de milho 2024 teve mais uma semana de condições contrastantes no Centro-Sul do Brasil, disse a AgRural. Segundo a agência, a safrinha vai bem no Cerrado, mas preocupa no Sul."Enquanto as lavouras de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, norte de São Paulo e norte de Mato Grosso do Sul continuam, de um modo geral, se desenvolvendo bem, áreas do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo continuam sofrendo os efeitos das altas temperaturas e da irregularidade das chuvas", detalhou a agência. A região mais prejudicada, até o momento, é o oeste do Paraná, que deve ter redução de produtividade.