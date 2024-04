Cinque Terre anunciam medidas para conter aglomerações

LA SPEZIA, 8 ABR (ANSA) - O charmoso conjunto de vilas de Cinque Terre, na região da Ligúria, no sul da Itália, anunciou nesta segunda-feira (8) novas medidas para evitar aglomerações nas rotas do parque arqueológico nos dias "mais intensos" de afluência turística. As iniciativas, que foram estudadas e serão implementado incluem o "Sentiero Verde Azzurro", criação de um sentido único, a manutenção da rede de rotas, totens informativos e balcões de pessoas, além do aumento do preço do cartão "Cinque Terre".

"As ações de contenção e controle de fluxos nos caminhos no parque surgem da dupla necessidade de garantir a proteção do patrimônio ecológico e a segurança dos visitantes", explica a presidente do parque, Donatella Bianchi.

Entre as ações também está o aumento do cartão de Trekking em Cinque Terre para acesso à trilha Sva Monterosso Corniglia Vernazza nos 16 dias de fluxo intenso.

Para Bianchi, esta é uma medida extraordinária que diz respeito à necessidade de proteger o território e consequentemente também a experiência de visita do caminhante, que muitas vezes se decepciona com as suas expectativas justamente por causa das multidões.

A direção do parque tomou a decisão após encomendar um estudo à uma empresa especialista que traçou soluções para os dias de pico, com o objetivo de mitigar o impacto do turismo.

Nos dias de pico, além do aumento dos controles e das informações, serão implementadas medidas para garantir também a segurança de quem se aventura pelos caminhos impermeáveis das Cinque Terre.

Desta forma, são reintroduzidos horários de ida na via Verde Azzurro que liga Monterosso, Vernazza e Corniglia, além da instalação de totens de informação e contadores de pessoas nas entradas das vias. Ao todo, 18 trabalhadores de manutenção serão acionados para intervenções na rede de vias. (ANSA).

