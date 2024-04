China habilita 7 estabelecimentos brasileiros para exportar soro fetal bovino

Brasília, 8 - A China habilitou sete estabelecimentos brasileiros aptos a exportar soro fetal bovino congelado para o país, informou ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Roberto Perosa. O Ministério foi informado da nova leva de habilitações chinesa na manhã desta segunda-feira. A autorização às empresas é concedida pela Administração Geral de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês), autoridade sanitária do país. De acordo com documento publicado pela GACC, as empresas habilitadas foram unidade da JBS, de Campo Grande (SIF 4400); River City Biotecnologia, de Goiânia (SIF 3968); Sorobras Biotecnologia, de Goiânia (SIF 2260); Soroquality biotecnologia, de Goiânia (SIF 1636); Bio Nutrientes do Brasil, de Taciba (SP, SIF 3680); Biomin Biotecnologia, de Divinópolis (MG, SIF 3449); e Cripion Biotecnologia, de Andradina (SP, SIF 4278). Para Perosa, o novo aval da China aos estabelecimentos brasileiros é fruto do "bom relacionamento" estabelecido pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o governo chinês. "Vemos um grande avanço nas relações comerciais com habilitações de diversos estabelecimentos tanto para exportação de carne bovina quanto dos subprodutos bovinos àquele país", disse o secretário, em nota. Perosa destacou que o processo é coordenado conjuntamente entre Agricultura e Ministério das Relações Exteriores.