Cafu elogia trabalho de De Rossi no comando da Roma

SÃO PAULO, 8 ABR (ANSA) - O ex-jogador Cafu, campeão mundial em 1994 e 2002, afirmou que está feliz em ver seu ex-companheiro de equipe Daniele De Rossi fazendo um bom trabalho no comando da Roma, além de não descartar a possibilidade de ser treinador depois da Copa do Mundo de 2026.

Assim como De Rossi, o brasileiro é um dos maiores ídolos da equipe da capital italiana e ajudou os giallorossi a vencer um Scudetto e uma Supercopa da Itália no início dos anos 2000. Cafu acompanhou de perto o começo da trajetória do ex-volante como atleta profissional.

"Sempre fico muito feliz quando vejo meus ex-companheiros indo bem. Ver Daniele comandando a Roma e pensar naquele menino que jogou pouco conosco e hoje é técnico do time que ama, só pode me deixar contente, ele é realmente incrível", disse o ex-lateral da Roma em entrevista ao Messaggero.

"Eu estaria mentindo se dissesse que esperava que ele se tornasse treinador. Porém, posso dizer que ele sempre foi um garoto inteligente, alguém que estudou e acima de tudo muito curioso", acrescentou.

Além de destacar o trabalho de De Rossi no banco de reservas giallorosso, Cafu mencionou que a Roma possui "um lugar especial" no seu coração e revelou ter deixado o clube pelo desejo da diretoria da época em rejuvenescer o plantel.

"A Roma foi clara comigo, explicando que queria mudar e focar nos jogadores mais jovens. Aceitei a decisão e decidi ter uma experiência diferente, por isso assinei com o Yokohama, mas o Leonardo me ligou e disse que Ancelotti me queria no Milan", disse.

Por fim, o ex-jogador da seleção brasileira de 53 anos admitiu que poderá dar início a sua carreira de treinador só depois da Copa do Mundo de 2026. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.