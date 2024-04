Brasil precisa de responsabilidade fiscal e social, diz secretário-executivo da Fazenda

SÃO PAULO (Reuters) - O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o Brasil precisa de duas agendas para crescer com sustentabilidade: responsabilidade fiscal e responsabilidade social.

Durigan falou em evento promovido pelo Valor Econômico, subsstituindo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A participação do ministro foi cancelada após convocação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma reunião na noite de domingo, que acabou sendo cancelada.

Haddad vai se reunir com Lula no final desta segunda, no momento em que aumentam as especulações em torno do futuro do comando da Petrobras

(Reportagem de Fernando Cardoso)