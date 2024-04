Boeing da Southwest Airlines pousa nos EUA após capô do motor soltar

Um avião da companhia aérea americana Southwest Airlines teve que retornar e pousar no aeroporto de Denver (Colorado) no domingo porque partes da cobertura de um motor se soltaram durante a decolagem, informou a Agência Federal de Aviação Civil (FAA).

Um comunicado da FAA afirma que o voo 3695 da Southwest Airlines, um Boeing 737-800, retornou ao Aeroporto Internacional de Denver "após a tripulação detectar a queda, durante a decolagem, de uma cobertura de motor que atingiu os 'flaps' da asa" da aeronave.

Os flaps são os dispositivos localizados na borda da asa que permitem, ao mudar de posição, aumentar a superfície de resistência do ar e colaborar na sustentação da aeronave ou na sua resistência.

O avião, que havia decolado no domingo às 8H15 locais (11H15 de Brasília) com destino a Houston, foi rebocado para o terminal logo após o pouso, segundo a FAA, que vai investigar o incidente.

Nenhum passageiro ficou ferido, afirmou a Southwest em um comunicado enviado ao canal CNN. "Pedimos desculpas pelos inconvenientes relacionados com os atrasos, mas damos a maior prioridade à segurança dos nossos clientes e dos nossos funcionários", afirma a nota.

Segundo o canal ABC News, a empresa classificou o incidente de "problema mecânico" e indicou que os passageiros foram distribuídos em outros voos.

A Boeing não comentou o incidente e a Southwest não respondeu às perguntas da AFP.

A fabricante americana Boeing está no olho do furacão há alguns anos, depois de acidentes ocorridos em 2018 e 2019 com saldo de mais de 350 mortos, além de vários problemas de qualidade e segurança em seus aviões.

No início de janeiro, uma porta cega de um Boeing 737 MAX 9 da Alaska Airlines se soltou no meio do voo.

No mês passado, as autoridades reguladoras da aviação dos EUA deram à Boeing 90 dias para apresentar um plano para corrigir problemas de controle de qualidade de suas aeronaves.

